生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防11級以上強陣風，越晚越溼冷！中央氣象署表示，今日迎風面水氣多，雨勢越晚越明顯，基隆北海岸、東北部、大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，桃園以北其他地區亦有短暫雨。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至周二晚上，台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣越晚越涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21-24度，到了晚上會降到19、20度；至於其他地區早晚低溫20至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。

氣象署表示，在降雨方面，迎風面水氣多，雨勢越晚越明顯，基隆北海岸、東北部、大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨機率，此外，桃園以北其他地區亦有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，周二、周三東北季風影響，周二基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨機率，桃園以北有短暫雨，竹苗及東部有局部短暫雨，東南部、恆春半島、中南部山區有零星短暫雨；周三水氣減少，北部、宜花仍有局部短暫雨，台東、恆春半島亦有零星降雨。

氣象署預測，周二、周三中部以北、宜蘭低溫16~18度，南部、花東18~21度；北部及宜蘭高溫18~21度，中部及花東22~26度，南部27~29度。

氣象署表示，周四、周五東北季風影響，周六、周日東北季風稍減弱，各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨。

氣象署預測，周四、周五中部以北及宜蘭低溫15~17度，南部及花東17~20度；北部及宜花高溫20~23度，中南部及台東25~29度。

11/14 全台詐欺最新數據

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因
館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」　轟3人吸血千萬
連2天探12℃　入秋最強冷空氣今南下
美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議
快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

氣象氣象雲氣象署

