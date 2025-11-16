探12℃！　入秋最強冷空氣明南下

▲周一起強冷空氣南下。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

時序即將進入12月冬天，氣象專家吳德榮提醒，周一今年入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨；周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗、秋高氣爽，白天舒適微熱、早晚涼，北海岸、東北部晚起有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周一入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢；周二東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮分析，周三、周四迎風面水氣逐日減少，周三北海岸、大台北東側、東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷；周四天氣好轉，白天起氣溫回升。

吳德榮表示，由於南下台灣的冷空氣已調整得較原模擬弱，但周三、周四清晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖未達大陸冷氣團的強度，但氣溫比前周低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五、周六迎風面水氣漸增，北海岸、大台北東側、東北部及東部有局部短暫雨，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。