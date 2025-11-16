　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

▲彰化行人過馬路遭女駕駛撞飛傷重送醫搶救。（圖／民眾提供）

▲彰化行人過馬路遭女駕駛撞飛傷重送醫搶救。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰南路二段昨(15日)晚間發生一起驚悚車禍！一名王姓女駕駛開車直行經過路口時，撞上一名正在穿越道路的李姓男子，撞擊力道猛烈，男子當場被撞飛重摔落地，導致頭部、胸部及四肢多處受傷，當場意識不清，經緊急送醫搶救後，傷勢仍相當嚴重，目前醫院正全力救治中。

根據警方初步調查，這起事故發生在昨晚7點53分。當時王姓女駕駛開著自小客車，沿著彰南路二段外側車道由東往西直行。就在行經福東街口時，李姓男子正由南向北穿越道路，王姓女駕駛閃避不及，當場發生碰撞。

▲彰化行人過馬路遭女駕駛撞飛傷重送醫搶救。（圖／民眾提供）

▲彰化行人過馬路遭女駕駛撞飛傷重送醫搶救。（圖／民眾提供）

李姓男子撞上擋風玻璃後整個人彈飛出去，重摔在地，場面相當驚悚。事故發生後，現場民眾也趕緊報案求助。警方到場後，立即對王姓女駕駛進行酒測，確認酒測值為0，王女本人也未受傷。

而被撞的李姓男子，由於傷勢嚴重，救護人員到場時，他已意識不清，救護員緊急為他戴上頸圈、以長背板固定，並進行包紮止血及面罩給氧等急救措施，隨後火速送往彰化基督教醫院急救。

▲彰化行人過馬路遭女駕駛撞飛傷重送醫搶救。（圖／民眾提供）

▲彰化行人過馬路遭女駕駛撞飛傷重送醫搶救。（圖／民眾提供）

警方提醒，用路人行經路口時務必減速慢行，注意前方狀況；行人穿越道路時，也應走行人穿越道，並遵守號誌指示，確認左右無來車再通過，共同維護行的安全。相關肇事原因仍待警方進一步調查確認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷
注意！全台8縣市明天停水　時間區域一次看
直擊／SJ唱完直奔金豬！東海「護膝包腳」
Energy阿弟突當眾親密女星　老婆「爆氣反應」全放送
台女遊客在北海道機場遭「捏奶頭」　日本調查判決出爐
iPhone 17 Pro又傳災情　濕紙巾一擦「宇宙橙大掉漆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

蒙古2女來台潛九份「當扒手」遭收押！見遊覽車起火看熱鬧

新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷」

男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

正妹直播主遭廠商性侵！一審判無罪「二審大逆轉」

快訊／楠梓國小暴衝車禍9傷！73歲翁撞翻待轉區1人傷重不治

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

快訊／1111水災「首例死亡」！蘇澳78歲獨居婦家中溺斃身亡

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

誤信「黃仁勳送書」！8旬婦險砸200萬投資　銀樓老闆一句話救回

訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊　黑浪慘被咬爆

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

蒙古2女來台潛九份「當扒手」遭收押！見遊覽車起火看熱鬧

新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷」

男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

正妹直播主遭廠商性侵！一審判無罪「二審大逆轉」

快訊／楠梓國小暴衝車禍9傷！73歲翁撞翻待轉區1人傷重不治

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

快訊／1111水災「首例死亡」！蘇澳78歲獨居婦家中溺斃身亡

通緝犯開車抽喪屍煙彈拒檢落跑　警火速包圍逮人扣煙彈+折疊刀

誤信「黃仁勳送書」！8旬婦險砸200萬投資　銀樓老闆一句話救回

訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊　黑浪慘被咬爆

韓國最大輪胎廠「韓泰在台發表6款新品」！性能＆休旅＆卡車通通有

追星樂此不疲！「迷妹體質」星座排行Top 3　雙魚一入坑不見底

蒙古2女來台潛九份「當扒手」遭收押！見遊覽車起火看熱鬧

新店2死車禍！34歲男自行就醫仍亡　院方說明「短時間內突昏迷」

對戰11連勝飛了！9局金周元夯追平轟　日韓交流賽雙方7比7和局收場

快訊／國道3號屏東車禍　鬼切車道撞上2人送醫

台灣國際滑輪溜冰公開賽　「滑輪女王」楊合貞領潛培代表隊展佳績

男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

注意！全台8縣市明天停水　時間區域一次看

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　全線封閉

即／轎車衝撞「待轉區」！7機被撞飛8傷送醫

34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

龍山寺旁普發千元真相曝　警打臉做公益拘2男

即／大原木變索命符　吊車翻覆當場壓死一人

即／高雄32歲女墜路中亡　父驚見慘劇心碎痛哭

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

快訊／台南善化2機車碰撞　女騎士無心跳搶救中

即／高雄男暴衝車禍！1人傷重不治

差10公尺！她目睹母被輾　痛哭奔回頭

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

即／龍井圖書館眼鏡蛇出沒　文青女被咬傷驚叫送醫

國道雲林段3車追撞翻覆　19歲乘客拋飛當場不治

「台大男神」東區夜店狂歡駕1500法拉利離開

更多熱門

相關新聞

行人庇護島7個月連9撞！網狂酸：三寶捕捉島

行人庇護島7個月連9撞！網狂酸：三寶捕捉島

為保障行人安全，彰化彰南路在15處路口增設庇護島，自4月啟用以來，竟已發生9起車輛撞上或開上庇護島的事故，引發民眾熱議，狂酸這是「篩選三寶駕駛的最佳工具」，安全設計反成事故熱點。

81歲嬤遭水泥車「吸入」輾斃　女兒10m外目擊崩潰

81歲嬤遭水泥車「吸入」輾斃　女兒10m外目擊崩潰

彰化市凌晨火警！　17人送醫

彰化市凌晨火警！　17人送醫

行人亂鑽馬路「雙手一攤」反質疑

行人亂鑽馬路「雙手一攤」反質疑

酒駕無照累犯撞死騎士逃　遭判8年

酒駕無照累犯撞死騎士逃　遭判8年

關鍵字：

彰化彰南路行人噴飛

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

快訊／國1今晨事故　全線封閉

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面