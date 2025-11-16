男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

▲彰化行人過馬路遭女駕駛撞飛傷重送醫搶救。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰南路二段昨(15日)晚間發生一起驚悚車禍！一名王姓女駕駛開車直行經過路口時，撞上一名正在穿越道路的李姓男子，撞擊力道猛烈，男子當場被撞飛重摔落地，導致頭部、胸部及四肢多處受傷，當場意識不清，經緊急送醫搶救後，傷勢仍相當嚴重，目前醫院正全力救治中。

根據警方初步調查，這起事故發生在昨晚7點53分。當時王姓女駕駛開著自小客車，沿著彰南路二段外側車道由東往西直行。就在行經福東街口時，李姓男子正由南向北穿越道路，王姓女駕駛閃避不及，當場發生碰撞。

李姓男子撞上擋風玻璃後整個人彈飛出去，重摔在地，場面相當驚悚。事故發生後，現場民眾也趕緊報案求助。警方到場後，立即對王姓女駕駛進行酒測，確認酒測值為0，王女本人也未受傷。

而被撞的李姓男子，由於傷勢嚴重，救護人員到場時，他已意識不清，救護員緊急為他戴上頸圈、以長背板固定，並進行包紮止血及面罩給氧等急救措施，隨後火速送往彰化基督教醫院急救。

警方提醒，用路人行經路口時務必減速慢行，注意前方狀況；行人穿越道路時，也應走行人穿越道，並遵守號誌指示，確認左右無來車再通過，共同維護行的安全。相關肇事原因仍待警方進一步調查確認。