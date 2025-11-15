已2度酒駕「無照酒後上路」超速撞死人還落跑　超劣駕駛重判8年

▲黃男酒駕上路撞死柯姓騎士後肇逃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／彰化報導

彰化縣伸港鄉前(2023)年深夜發生一起酒駕奪命車禍，黃姓男子明知自己曾因酒駕遭判刑、駕照被註銷，仍在11月24日深夜飲酒後開車上路，撞死一名柯姓機車騎士後逃逸，直到1.5小時後才在4公里外被警方攔查到，當時測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.65毫克。

黃男11月25日凌晨0時26分行經伸港鄉建國路、曾家路閃黃燈路口時，超速通過路口，與同樣未停讓幹道車輛的柯姓機車騎士發生猛烈碰撞，導致柯男人車倒地重傷不治，肇事後竟為逃避酒駕查緝直接落跑，直到1.5小時後在4公里外被警方攔查，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.65毫克。

國民法官認定，黃男已有兩次酒駕前科，早被吊銷駕照，但他仍酒駕、超速、無照上路，出事後還逃逸，情節重大，量刑上不適用減刑的理由。雖然被告與家屬透過修復式司法會議達成和解並履行賠償，犯後態度尚可，且家屬也盼他改過自新，但其行為仍造成不可挽回的死亡慘劇。

法院最終依不能安全駕駛致人於死罪判處有期徒刑7年；肇事致死逃逸罪處有期徒刑1年10月，2罪分論併罰，判處黃應執行8年有期徒刑。