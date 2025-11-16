　
社會 社會焦點 保障人權

81歲嬤遭水泥車「吸入」輾斃　女兒10m外目擊崩潰：我媽走了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區在15日上午發生一起奪命事故。25歲林姓男子駕駛預拌混凝土車準備轉入鳳林四路旁加油站時，疑因車頭右側A柱遮蔽視線，加上預拌車特有的「吸入效應」，未注意到正通過入口的81歲陳姓老婦人，車頭先擦撞到她，下一秒婦人整個人被吸入右前輪死角，慘遭輾斃，現場血跡斑斑，送醫不治。女兒就在10公尺外親眼看著母親倒下，隨後陪同送醫，但在醫院知道母親無法搶救時，瞬間崩潰失聲痛哭：「我媽走了……」場面令人鼻酸。

▲混凝土車在轉彎要進入加油站的那一刻，就撞上了婦人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲混凝土車在轉彎要進入加油站的那一刻，就撞上了婦人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據案發地點監視器畫面，清楚紀錄關鍵瞬間。事發於上午7時31分左右，畫面中，預拌車自右側緩慢左切轉入加油站入口，因車頭 A 柱與右前角形成大死角，婦人幾乎完全落入視線盲點；就在車頭靠近的一瞬間，婦人被車頭右側帶起的外推氣流吸向輪軌，全身瞬間消失在車頭下方。下一秒，右前輪直接碾過她的雙腿，整個過程不到一秒。

▲▼高雄市大寮區一起不幸意外，81歲母遭水泥車輾亡，女兒目睹全程情緒潰堤。（圖／民眾提供）

▲81歲母遭水泥車輾亡，她的最後身影。（圖／民眾提供）

在另一頭，當時陳姓婦人雙手抱著紙箱，正要與已先行抵達回收場的女兒會合。女兒原本停在回收場門口等待開門，正在與一名男子交談；突然聽到巨大撞擊聲，她整個人愣住，轉頭查看後表情瞬間崩裂，急忙把機車上堆滿的回收物推倒、翻找包包後便狂奔往事故方向。她抵達後整個人癱軟大哭，而檢方也在案發當天下午進行相驗，家屬對這件事不願意多談。

警方指出，大型預拌車的右前側死角極大，A柱結構也會在某些角度遮擋駕駛視線，尤其在接近行人時容易造成「黑影消失」的誤判。加上預拌車體型高大、轉彎時外側產生吸入效應，使得行人若靠得太近、又位於轉彎外側路線，就會被捲入輪軌，是許多重大車禍的常見模式。林姓駕駛酒測值為0，全案已先依過失殺人罪送辦。後續將持續調閱周邊影像、比對車輛視角位置與行人動線，釐清完整肇事原因及責任歸屬。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

高雄林園預拌混凝土車行人視線死角資源回收

