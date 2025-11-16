　
生活

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周一起強冷空氣南下。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，今天迎風面水氣增加！中央氣象署表示，周一東北季風增強，周一、周二基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，今日風力偏強，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、蘭嶼、綠島、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率；周一東北風增強，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署指出，今天迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島有零星短暫雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周一東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，周二、周三受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；周一、周二北部、東半部及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區亦有零星短暫雨；周三水氣逐漸減少，北部、宜花仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨機率。

氣象署預測，周二、周三中部以北及宜蘭低溫15~16度，南部、花東及澎湖18~20度；北部及宜蘭高溫18~20度，中南部及花東22~29度。

氣象署預報，周四、周五東北季風影響，周六東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象氣象雲氣象署

