全家1490元羽絨外套「出清價298元」！大票搶翻：還是聯名款

▲下周將變冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

下周一（17日）入秋以來最強冷空氣開始南下，不少人開始物色保暖外套。近日有網友驚喜發現，全家超商一款羽絨外套竟從原價1490元一路砍到298元，比起UNIQLO動輒破千元的羽絨外套，價格根本「狠到骨子裡」，話題引發熱論。

有網友在 Threads 分享，上班經過全家，看到羽絨外套出清，順手買了一件，才298元。他透露自己是在基隆七堵的永富店購入，並附上標籤照片，顯示該款羽絨外套為「90％鴨絨、10％鴨毛」。

貼文立刻引來大量回應，大票也驚呆，「隨便穿，弄髒也不心疼」、「好便宜，太羨慕了」、「可以買欸！看起來很棒。」還有人說，「日本知名服裝設計師倉石一樹聯名合作款，NT$298買到確實是超值了。」

不少人也分享實際穿著心得，有人表示：「我也有買一件，蠻輕量的。」也有人抱怨有些款式可能有輕微異味。不過最讓大家苦惱的，是似乎不是每家門市都有出清品，「我家附近的全家沒有找到，應該是單店特別出清。」

另外。冷空氣即將報到，保暖大戰提前開打，服飾品牌 UNIQLO 今（14日）也宣布 PUFFTECH 輕暖科技外套限時降 300 元，優惠到 11 月 20 日止。