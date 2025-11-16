被指維安特勤隊自費出國訓練　保一總隊秀數據反駁：持續編預算

▲維安特勤隊特警近年支援國內重大治安事件。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

針對近期媒體報導維安特勤隊出國訓練需自費一事，警政署所屬保安警察總隊16日發布澄清，強調維安特勤隊歷年赴新加坡警察特勤隊交流訓練，均為強化反恐及人質救援等任務能量，歷年包括2007年、2014年、2024年及今年皆有正式編列公務預算，所有參訓人員費用均由公費支應，並無要求員警自掏腰包情形。

總隊說明，新加坡警察特勤隊與台灣維安特勤隊任務性質相近，因此長期維持交流合作，透過實地訓練強化反恐實務與國際接軌。外界質疑的「員警須自費」情況，則源於2019年7月的一次臨時交流。當時新加坡特勤隊短時間內邀請台灣特勤人員赴星參訓，提供4個免費訓練名額及住宿，但因訓練並非年度既定規畫，國內未事先編列預算，因此隊員的國際機票每日膳食需由受訓人員自付。

警方指出，當年受訓同仁認為機會難得，仍決定自費負擔部分費用前往，訓練期間表現亮眼，甚至獲得時任警政署長親赴新加坡慰勞，返國後亦獲頒獎勵金以茲肯定。保安警察總隊強調，雙方特勤隊伍交流成果良好，因此於明年度再度編列預算，規畫派遣5名人員赴新加坡接受訓練，總經費約43萬5千元，經費足敷所需，目前正送交立法院審議。總隊最後表示，特勤隊跨國訓練對國內維安能量具重要助益，將持續以透明方式向社會說明，避免外界誤解。

