「龍燮不合」瘋傳　吳釗燮老婆發聲駁：到了眾口鑠金可怕程度

記者陶本和／台北報導

國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍之間的關係，有所謂「既生龍、何生燮」的不合傳言，近來可說是甚囂塵上。吳釗燮的老婆蘇如玉13日則投書媒體澄清，強調吳釗燮不是一個「歹鬥陣」（難相處）的人，對自己的事情總是毫不在意很沉得住氣，她感嘆已經到了眾口鑠金可怕的程度。

蘇如玉投書自由時報表示，上周在國外旅遊看到政論節目，名嘴指控吳釗燮放話攻擊林佳龍。她無奈地說，吳釗燮不會去國外放消息來打擊台灣，一直有人用「涉外人士」之名在跟藍媒放話，各種明示、暗示，是吳釗燮的所為。

蘇如玉表示，吳釗燮不會背骨到三番兩次去跟藍媒放話傷害自己人，到現在吳釗燮都沒有講話，是因為相信清者自清，沒必要給媒體製造話題。

蘇如玉在投書中指出，2004年總統選舉結束，扁政府等不到美國的賀電，吳釗燮就撰寫信件給當時美國副總統辦公室的副國家安全顧問葉望輝（Steven Yates），說明台美制度不同之處，後來在幾小時後，美方就發來賀電。

蘇如玉表示，她不是要替吳釗燮「討拍」，而是感到已經看到「眾口鑠金」的可怕，很多人都知道吳釗燮不是一個「歹鬥陣」（難相處）的人，為了國家大事都會馬上處理、反擊，反而對自己的事情，卻毫不在意沉得住氣，「真是皇帝不急，急死太監、我無語問蒼天」。