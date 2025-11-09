　
社會 社會焦點 保障人權

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織　警政署：保障言論自由

▲▼重慶公安局：收到大量「舉報沈伯洋」線索　將納入證據使用。（圖／翻攝央視）

▲重慶公安局：收到大量「舉報沈伯洋」線索揚言追訴。（圖／翻攝央視）

記者張君豪／台北報導

大陸重慶公安近日宣布，對被中共列為「台獨頑固分子」的民進黨立委沈伯洋立案偵查。中國官媒央視新聞9日發布影片「起底台獨沈伯洋」，點名他涉嫌「分裂國家」，並引述所謂法學專家言論，聲稱可透過國際刑警組織進行「全球抓捕」與「跨境司法合作」，再度引發台灣社會關注與譴責。

影片中引用重慶市公安局人員說法，指沈伯洋透過創立「黑熊學院」等組織宣揚「台獨思想」，並指他「向青年灌輸仇中觀念、煽動台海衝突」，試圖塑造「分裂國家罪嫌」形象。

▲立委沈伯洋質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委沈伯洋質詢。（圖／記者林敬旻攝）

警政署9日傍晚緊急回應，台灣的言論自由是憲法保障的基本人權，人民依法享有政治參與與思想表達的權利，不容任何外部勢力以政治指控或恐嚇手段進行干預。警政署強調，將以最嚴謹態度維護國民安全與尊嚴，確保國人不因言論或政治立場而受到跨國威脅。

警政署並指出，對於境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預我國言論環境等行為，警方將依法偵辦，絕不寬貸。同時提醒民眾切勿協助或配合大陸官方及其附隨組織從事宣傳、滲透或資料蒐集等行為，以免違反《國家安全法》或《反滲透法》相關規定而觸法。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

沈伯洋警政署刑事局中共緝捕

