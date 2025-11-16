「爆餡反而更雷！」古早紅豆餅完勝　一票人曝1靈魂口感：才好吃

▲網友懷念古早味紅豆餅，餡料不膩、餅皮有脆。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

料太多反而更膩！一名妹子直呼，自己最懷念的紅豆餅，是那種外皮脆、內餡恰到好處的古早味版本。如今各家攤販為了噱頭紛紛主打「爆餡系」，餡料多到快流出來，讓她吃完只覺得甜膩不平衡，「裡面的料剛剛好就好！」一席話掀起上千名網友共鳴，「更希望皮好脆好吃，餡真的不用太多」。

一名女網友在Threads表示，她特別懷念以前的紅豆餅，除了外皮脆脆有口感，最重要的是「裡面的料剛剛好就好」，反觀現在的口味五花八門，甚至主打塞滿餡料，讓她覺得吃起來超甜膩，「比例很不平衡...有人跟我有一樣的感受嗎？」

底下網友點頭回應，「以前三個10塊的時候最好吃」、「餡太多好膩，而且每次都會被燙到」、「要乾乾淨淨、不爆餡、口味單純的紅豆餅，最好吃！」「看過一個做車輪餅的影片，他起鍋之後，居然用剪刀把邊邊修掉，我真的快氣死」、「還好我家附近還有這種阿公阿嬤做的傳統車輪餅，可是漲價了，一個變10元」、「比起餡料，更希望皮好脆好吃，餡真的不用太多」。

也有網友延伸討論，「生魚片也是，看到很多人很愛吃厚到不行的生魚片，生魚片那麼厚我只覺得噁心」、「我也是，討厭各種主打爆漿的點心」、「超討厭任何塞爆餡料的食物，一來很難食用、二來根本在吃餡而已，我們要的就是麵皮跟餡料的完美平衡」、「這是真的，就跟水餃一樣，皮薄餡多也不怎麼好吃，我就愛吃水餃皮，有點嚼勁的邊邊」、「皮要好吃才難，蛋糕也是，我不是想吃鮮奶油佐蛋糕皮耶」。