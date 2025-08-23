神岡到彰化！阿北騎電輔車40公里刁車　車上掛1袋車輪餅

▲82歲阿公從台中神岡騎電動車迷航到彰化，頭部也受傷。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名高齡82歲的老先生，21日下午2點從台中神岡住家騎乘電動輔助車出門後，竟然迷途失去方向感，一路向南騎行，整整騎了40公里，直到晚上7點半電動車電力耗盡，頭部也受傷，才在彰化市區停靠路邊向店家喊「舅舅」幫忙充電，頭部也受傷，警方據報後趕緊聯繫消防救護並通知家屬前來，由兒子將其平安接返家中。

警方表示，中正派出所長王錦城，21日晚間與警員孫瑋君執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，指稱金馬路有一名高齡老翁騎乘電動醫療代步車電力耗盡，徘徊路旁向店家求助。熱心店家見老翁神情恍惚、疑似迷途，立即協助通報警方。

警方到場後，耐心詢問才發現，這位高齡82歲的阿公，竟然從台中市神岡區的住家出發，說要去找朋友，結果一路迷路，騎著代步車將近40公里，最後到了彰化市。員警跟他說話時，發現他語無倫次，雖然機車上還掛著一袋車輪餅，卻完全無法清楚表達自己的狀況，甚至把熱心店家誤認成自己的舅舅。警方初步判斷，老翁可能患有失智症。

▲82歲阿公從台中神岡騎電動車迷航到彰化，頭部也受傷。（圖／警方提供）

更讓人擔心的是，員警仔細查看時，發現老翁額頭有血跡，右後腦還有一塊大約50元硬幣大小的外傷。警方不敢大意，立刻通知119救護人員到場協助評估傷勢，並同步聯繫家屬。在等待家屬的過程中，員警一路陪伴安撫老翁情緒，救護人員也幫他做了初步的包紮與處理。

幸好不久後，老翁的兒子急忙趕到現場，確認父親沒有大礙之後，總算放下心中大石，順利將老翁接回家休息。彰化警分局呼籲，家中如果有高齡或失智長輩，一定要多加留意他們的日常照護與外出動向。建議可以幫長輩配戴防走失的愛心手鍊，或在衣物上標註聯絡方式，萬一發生意外，才能迅速聯繫到家屬。