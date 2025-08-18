7-11「芒果慕斯霜淇淋」第2支半價！超商冰品飲料優惠一次看

▲7-11酷聖霜霜淇淋推出全新口味「芒果慕斯霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 看準消暑商機，推出「芒果慕斯酷聖霜霜淇淋」，8月20日起至9月16日每周五六日，憑使用指定支付方式享「第二件半價」優惠。同時「CITY TEA冰菓室」將以「台式冰甜品」為主打，把熟悉的懷舊古早味「黑糖粉粿剉冰」完整復刻。

▲「芒果慕斯霜淇淋」每周五六日使用指定方式支付，第二支半價。（圖／記者林育綾攝）



7-11 酷聖霜霜淇淋推出全新口味「芒果慕斯霜淇淋」，選用時令的愛文芒果，搭配獨特奶香基底，融合果香與奶韻，8月20日起至9月16日每周五六日，憑icash2.0、icash Pay支付，可享「第二件半價」優惠。

▲8月20日起推出台式古早味「黑糖粉粿剉冰」。（圖／業者提供）

另外，「CITY TEA冰菓室」於8月20日起再推出第三彈冰品系列，以「台式冰甜品」為主打，把古早味「黑糖粉粿剉冰」完整復刻，選用傳統黑砂糖熬製醬汁，搭配細緻綿密的剉冰基底，一入口焦香四溢，滑嫩Q彈的黃粉粿、綿密的紅豆、花生仁，懷舊又消暑，活動期間享省10元優惠。

★全家

全家APP「優惠趣」自8月18日至8月22日，推出多項消暑冰飲品「買2送2」優惠券限量搶，包括：

◾Cheers水蜜桃氣泡水，買2送2（原價每件35元）。

◾冷泡茶朝露紅茶，買2送2（原價每件28元）。

◾可口可樂435ml，買2送2（原價每件29元）。

◾小美紅豆粉粿，買2送2（原價每件25元）。

◾生巧克力戀乳雪糕，買2送2（原價每件40元）。

▼全家優惠券「買2送2」在APP限時限量搶。（圖／業者提供）



●全家XVANS聯名霜淇淋

另外，全家與潮流品牌VANS跨界合作，推出「滑爆可樂霜淇淋」持續熱賣，氣泡甜香與沁涼口感融合；還可搭配「莊園牛奶」變成綜合口味，爽口可樂風味搭配濃郁乳香，入口就像來杯可樂特調，意想不到絕配。

此波也推出超潮小物「VANS手指滑板吊飾」，融合Fami!ce霜淇淋藍色品牌色、VANS經典黑白棋盤格紋、滑板鞋、滑板圖騰等元素，可掛背包，共2款設計，售價49元，即日起至9月2日凡購買VANS聯名商品，「加價9元」即可獲得。

▼全家聯名VANS推出「滑爆可樂霜淇淋」，加9元還能獲得「VANS手指滑板吊飾」。（圖／記者林育綾攝）

