健身房5400萬「館長只出300萬」合資契約曝！總監：300萬我借他的

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，內容包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議，但都遭陳否認。吳明鑒還曬出健身房的合夥契約書，資本總額5400萬元，館長出資金額僅300萬元，是所有人當中最少的，這筆錢甚至還用借的。

公司總監吳明鑒在臉書發文，貼出「成吉思汗健身俱樂部」合夥契約書，當初共有6人共同出資創立健身房，資本總額高達5400萬元；其中，館長僅出資300萬元，是所有股東中金額最低的一位。吳明鑒慶幸當初有留下證據，直呼「幸好我大姐當初有留。」

李慶元則進一步爆料，館長當時沒有錢，「所以總監吳明鑒拿錢出來給陳先生掛名，所有股東都知。」

粉專「James hsieh 的幹譙時間」轉發貼文，並分享有網友爆料，兩位秦姓股東疑似是鎢鋼大王廖家的人頭，廖家人抓到館長A錢證據，兩邊因此鬧翻。廖家決定退股，並轉給鄭姓股東接手，不過鄭姓股東經營保全公司，手上沒有那麼多錢，拿股份去銀行質借，被館長開直播大鬧，「鄭只好跑路，館長這邊空手套白狼，整個接收。」

粉專指出，「總監吳明鑒：開這間公司所有錢都是我找人來借的，他都沒有出錢，現在竟然要我們簽讓，真的三公分。」

▼李慶元爆，館長根本沒出錢。（圖／翻攝自李慶元FB）

