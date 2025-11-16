館長沒有人設崩塌！他曝「合理1原因」流量不會掉下來　網狂點頭

▲詹江村認為，館長從來就不是聖人，所以不會人設崩塌。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

館長遭元老級員工「毀滅式爆料」，除了金錢糾紛，其中最具衝擊性的內容，是館長曾要求主管「小偉」與其妻子「館嫂」發生性關係。對此，桃園市議員「村長」詹江村表示，館長從來也不曾扮演聖人，又何來人設崩塌，還稱他的流量不會掉下來。

看到館長被元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播「毀滅式爆料」，詹江村則在臉書直呼，「聽到有人說館長的人設崩了，我怎麼不以為然，館長又不是志淇77， 館長從來也不曾扮演聖人， 又何來人設崩塌 ，放心館長的流量不會掉下來！」

底下網友狂點頭，「館長又沒有黨職，就是老百姓、生意人，都是為了生存下來」、「喜歡看館長的粉絲，根本就不是把他當聖人」、「館長從來都不是什麼道德的聖人啊，會有一堆詭異的事情根本不意外」、「館長一直都幹幹叫不停的人，為什麼要以高道德標準看他？」「每天在XX娘，本來形象就爛，我也感覺沒差」、「館長從來都不缺流量」、「不急著下判斷，讓子彈再飛一會」。

事實上，該事件起於館長直播宣稱員工拿10年前的影片與對話恐嚇勒索，結果引起員工不滿，開直播全面反擊。政治評論員張益贍就整理直播內容，李慶元是公司創始元老、深受信任的營運手，「視館長為師傅，卻因信任破裂決裂」；而小偉則是「沉默15年的特助」，過去默默賣車幫公司、忠誠多年，卻因不當要求造成心理創傷，甚至休養一年，最後在主管會議被羞辱後情緒全面爆發；總監吳明鑒則自稱「多年為館長背鍋」。

接著三大爭議逐一曝光。首先是最受外界震驚的性騷疑雲，張益贍指出，館長被指控對小偉多年來有不當要求，包括要求拍私密照、要求傳夫妻間的私密影像，事後還命他刪除證據。

第二是投資爭議，據稱館長根本沒有真正出資「成吉思汗」，股東都是總監吳明鑒找來的投資者，甚至館長赴中國投資時，要求股東簽署某些不明內容的合約，引起不滿。

第三則是中國投資與國安疑慮，館長被指稱自豪自己在中國「有後台」，甚至能用於對付政敵。

對此，館長回應，對方在社群平台上公開多段錄音，但只挑選對其有利的部分，涉及勒索或金錢要求的內容並未公開。他認為，這些員工目的是要金錢，而非揭露真相。館長表示，與他共事十幾年的員工應該清楚，他絕非傳言中所述的人物，他認為一般理智的人都能看出這起事件帶有恐嚇性質。