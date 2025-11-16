　
政治

他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上

▲▼前立委邱毅被昔日學生、農業部前部長陳吉仲提告涉嫌加重誹謗，11日到台北地院出庭後受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委邱毅。（資料照／記者黃哲民攝）

記者陶本和／台北報導

日本首相高市早苗近日發表涉台言論，引發中方連續多日高層級強硬反制。對此，前立委邱毅16日表示，高市不知自衛隊遇上中國解放軍，就是雞蛋碰石頭，「中國的三航母還用不上，055四川艦就已勝過日本的加賀號、出雲號，何況日本北方還有俄羅斯在盯著，事情鬧大了，連北海道都危險」。

邱毅表示，高市早苗弄不清楚外在形勢，卻又自以為是的倔強到底。她不但不認失言道歉改口，反而還給中國下最後通牒，「她要中國十天內換掉大阪總領事薛劍，否則就要強制把薛劍驅逐出境」。

邱毅指出，兩個草包結合在一起，高市不知自衛隊遇上中國解放軍，
就是雞蛋碰石頭，防衛大臣小泉進次郎剛上任，也什麼情況都搞不清楚；他認為，剛被逼下台的石破茂急了，說別把日本搞成亡國的局面，鳩山由紀夫忍不住提醒高市，小狗就是小狗，再會叫也沒用。

邱毅說，日本懂事的人還不少，如小澤一郎、野田佳彥、齊藤鐵夫都急了，中國的三航母還用不上，055四川艦就已勝過日本的加賀號、出雲號，何況日本北方還有俄羅斯在盯著，事情鬧大了，連北海道都危險。

邱毅表示，中國的精銳艦隊已進入日本海、大隅海峽、宮古海峽，高市再繼續折騰下去，他認為石破茂可以準備回鍋。他強調，高市狂叫「台灣有事，就是日本有事」，中國大陸已經很多人回以，「琉球有事，就是中國有事」。

邱毅指出，琉球地位未定論，早已存在，琉球想獨立，也是琉球人民的期待，日本要支持台獨，中國就力挺琉球獨立。依日本的現在被鼓動的民粹，薛劍可能真會被驅逐出境，那時中日双方算撕破臉了。

邱毅提到，這場中日博弈，老狐狸麻生太郎不見了，麻生過去也主張美日共同防衛台灣，但薛劍的「砍頭論」引起爭議後，麻生卻沒有積極的表示意見。他認為，可能是查覺情勢發展不妙，麻生的態度應該是左右高市決策的關鍵。

11/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中日關係高市早苗邱毅評論軍事對比琉球獨立

