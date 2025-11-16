陸海警船赴釣魚台「維權巡航」　解放軍官媒再發文痛批高市早苗

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方不滿日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」的說法，近日採取了一連串反制行動。最新消息指出，大陸的海警艦艇編隊16日進入了釣魚台海域，展開「維權巡航活動」。

大陸海警16日表示，「中國海警1307艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航。這是中國海警依法開展的維權巡航活動。」

同時，解放軍旗下官方媒體《解放軍報》16日上午刊登了新的評論文章，文中指出，日本首相高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，證實了日本近年來強化軍力舉措的遏華指向性，暴露了日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心。

▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



文中提到，此次高市早苗的露骨挑釁言論證實了日本違背和平憲法進行大規模強軍意圖明確，而日本政府此前辯稱的種種謊言不攻自破，「高市此言一出，不知日本政府又將如何解釋新一輪強軍擴武？」

文中指出，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難，「如果日本政府一意孤行，再次與中國人民為敵，只會加劇中國對日本對外戰略的警惕，建設性的、穩定的中日關係將無從談起。」

文中提到，日本政客涉台露骨挑釁言論不僅是對中國主權的嚴重侵犯，更讓國際社會嗅到了日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息，「日本發動的侵略戰爭曾給亞洲國家人民帶來深重災難。作為二戰戰敗國，日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國，這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。不知妄想螳臂當車、挑戰戰後國際秩序的日本，介入台海的自信從何而來？」

文章的最後更強調，殷鑒不遠，日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊，「畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定。」