　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸海警船赴釣魚台「維權巡航」　解放軍官媒再發文痛批高市早苗

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方不滿日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事」的說法，近日採取了一連串反制行動。最新消息指出，大陸的海警艦艇編隊16日進入了釣魚台海域，展開「維權巡航活動」。

大陸海警16日表示，「中國海警1307艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航。這是中國海警依法開展的維權巡航活動。」

同時，解放軍旗下官方媒體《解放軍報》16日上午刊登了新的評論文章，文中指出，日本首相高市早苗日前在國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，證實了日本近年來強化軍力舉措的遏華指向性，暴露了日本政府違背和平憲法，妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心。

▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

文中提到，此次高市早苗的露骨挑釁言論證實了日本違背和平憲法進行大規模強軍意圖明確，而日本政府此前辯稱的種種謊言不攻自破，「高市此言一出，不知日本政府又將如何解釋新一輪強軍擴武？」

文中指出，如果武力介入台海局勢，日本國民和國家都將因為日本政府極其危險且錯誤的決策陷入災難，「如果日本政府一意孤行，再次與中國人民為敵，只會加劇中國對日本對外戰略的警惕，建設性的、穩定的中日關係將無從談起。」

文中提到，日本政客涉台露骨挑釁言論不僅是對中國主權的嚴重侵犯，更讓國際社會嗅到了日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息，「日本發動的侵略戰爭曾給亞洲國家人民帶來深重災難。作為二戰戰敗國，日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國，這是世界反法西斯戰爭不容挑戰的勝利成果，也是戰後國際秩序的重要組成部分。不知妄想螳臂當車、挑戰戰後國際秩序的日本，介入台海的自信從何而來？」

文章的最後更強調，殷鑒不遠，日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊，「畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女主唱「遭電動座椅夾死」！陸樂團成員淚崩：不再演出
梁云菲被診斷「前額葉失能」！徵兆曝光　臥床空轉3月：回訊息都
快訊／下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開
韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」
他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上
快訊／自小客「車頭爛毀」！　後座19歲女滿臉血送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸海警船赴釣魚台「維權巡航」　解放軍官媒再發文痛批高市早苗

影／劉宇寧演唱會「唯一」女嘉賓曝光　全程發抖、拍照落跑萌翻粉絲

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　上萬粉絲穿應援「黃色」齊聚北京

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

香港機場三跑工地發現二戰炸彈　緊急進行疏散

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

陸委會主委接見日本訪團：台日面對中共威權擴張需團結合作

荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

被指支援中國軍方針對美目標　阿里巴巴否認

陪玩陪診陪聊天　陸興起「外包兒女」服務

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

陸海警船赴釣魚台「維權巡航」　解放軍官媒再發文痛批高市早苗

影／劉宇寧演唱會「唯一」女嘉賓曝光　全程發抖、拍照落跑萌翻粉絲

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　上萬粉絲穿應援「黃色」齊聚北京

陸三大航空公司：開放免費退改日本機票！

香港機場三跑工地發現二戰炸彈　緊急進行疏散

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

陸委會主委接見日本訪團：台日面對中共威權擴張需團結合作

荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

被指支援中國軍方針對美目標　阿里巴巴否認

陪玩陪診陪聊天　陸興起「外包兒女」服務

薪資仲裁剩兩年、交易價值高　紅雀多諾萬成洋基道奇鎖定選項

主唱「遭電動座椅擠壓胸腔」離奇身亡！陸樂團成員淚崩證實：不再演出

川普狂掃債券！英特爾、Meta、高盛入列　175筆交易總額上看105億

「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

碧潭「12米水豚君＋駱馬氣偶」點燈超萌　河畔新種近萬株草花

偷拍女同學裙底遭起訴「男大生不悔改！」受害者爆：信義區撿屍

一次入手開架最強人氣單品！Giselle愛用卸妝、秋冬高級霧唇囤貨必備

恆春員工旅遊傳食物中毒！疑「河豚皮」釀禍　9人上吐下瀉送醫

工程車取代野狗！　橋科完工倒數「周邊均價站4字頭」

館長忍淚：謝謝所有大陸同胞！我愛你們

【奇幻漂流】洪水沖走電信行70支手機　蘇澳老闆發愛心餐意外尋回

大陸熱門新聞

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

陸三大航空公司：開放退改日本機票

面試被問是否抽菸！他點頭後遭拒絕入職

直擊！台灣粉絲跨海追劉宇寧　

拉一整夜！通便「便祕果」陸網爆紅

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

荷部長「重來一樣接管安世」　陸：極度失望

全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童

針對日本？陸宣布在黃海實彈射擊3天

「賣二手飲料提袋」爆紅！陸網笑：原本是垃圾

女學生遭弓箭射中臉　目擊者曝離譜1事

陪玩陪診陪聊天　陸興起「外包兒女」服務

香港機場三跑工地發現二戰炸彈　緊急疏散

陸海警船赴釣魚台「維權巡航」

更多熱門

相關新聞

他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上

他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上

日本首相高市早苗近日發表涉台言論，引發中方連續多日高層級強硬反制。對此，前立委邱毅16日表示，高市不知自衛隊遇上中國解放軍，就是雞蛋碰石頭，「中國的三航母還用不上，055四川艦就已勝過日本的加賀號、出雲號，何況日本北方還有俄羅斯在盯著，事情鬧大了，連北海道都危險」。

胡錫進批高市　美駐日大使反譏

胡錫進批高市　美駐日大使反譏

馬英九稱高市涉台言論「躁進」　吳思瑤諷：想大張旗鼓引狼入室？

馬英九稱高市涉台言論「躁進」　吳思瑤諷：想大張旗鼓引狼入室？

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

陸三大航空公司：開放退改日本機票

陸三大航空公司：開放退改日本機票

關鍵字：

高市早苗

讀者迴響

熱門新聞

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面