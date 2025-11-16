館長忍淚：謝謝所有大陸同胞！我愛你們

▲館長直播時忍淚，「我整理一下情緒，我不想掉眼淚，因為掉眼淚就會上新聞。」（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者陳俊宏／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人、「館長」陳之漢遭3名資深員工指控性騷擾及不當行為，對此，館長否認所有指控，強調自己是受害者，「如果我這麼不好，他們怎麼會要不到錢，現在才爆這些東西？」他忍住眼淚說，「謝謝所有中國大陸同胞，我愛你們，所有幾乎99%一面倒，謝謝你們相信館長。」

館長在周六晚間直播時提到，「我整理一下情緒，我不想掉眼淚，因為掉眼淚就會上新聞，他會說館長淚崩。」

館長表示，自己周五看了B站（陸網：嗶哩嗶哩bilibili），「謝謝所有中國大陸同胞，我愛你們，所有幾乎99%一面倒，謝謝你們相信館長，大家都在罵他們，謝謝你們願意相信館長。而且你們還說，館長來這邊，我們一定要買他的東西。還說館長是守法的，勞基法一定要做，東西一定要用最好的，利潤抓低。」

▼館長直播回應指控。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長指出，「甚至還有很多大陸朋友說，一定要當我員工。謝謝所有不論是台灣的館粉、大陸的館粉，這一陣子阿館實在過得很煎熬。煎熬不是說沒有錢 ，因為我深信賺錢，你只要人活著，永遠都可以賺錢。」

館長說，「是說當我今天受到恐嚇威脅，你們聽完爆料的時候，大多數人不離不棄，願意站在我身邊。就算館長私德的問題，也是你情我願，這種事情有什麼好給人家爆料的，非常非常多人講這個。」

館長強調自己是受害者，「無論你信也好，不信也罷，這整件事情，阿館就是一個受害者。如果我這麼不好，他們怎麼會要不到錢，現在才爆這些東西？都12年了啦，大家用常理推斷，為何現在才會他O開始講這些東西？」

「我真的不想流眼淚！」館長數度忍淚提到，「那天抱著她（老婆）哭，她還安慰我」，覺得她被拿出來利用很不捨，但妻子反而安慰他，最重要是把小孩顧好，盼館長好好度過難關，她沒有關係，因此讓他感到相當心疼難過，「整件事情阿館（我）就是個受害者」、「那天他們開口時，我就覺得怎麼會這樣，我自己是最難過的…。」

館長表示，「他們恐嚇我，跟我要2000萬，說有我的A片，因為我都沒看到東西嘛，我以為是A片。我以前手機的確有我自己的A片，我自己的雞雞，我自己脫衣服的樣子，因為我手機都放在辦公室，他們怎麼樣弄我的手機，10年前欸。」

對於資深員工爆料，館長否認所有指控，「信者恆信，不信者恆不信」；由於近期仍忙於經營事業，其他法律問題都交給律師處理。