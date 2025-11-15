陸籲民眾勿赴日！　中國3大航空開放「免費取消」日本機票

▲中國3間航空公司開放免費取消日本機票。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

中國當局因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢，外交部公開呼籲民眾暫停赴日旅遊，而中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空等3大航空公司15日更緊急宣布，對購買日本航線機票的民眾提供免費取消及改期服務。

根據《朝日新聞》報導，中國當局14日深夜無預警發布日本旅遊警告，稱「日本領導人公然對台灣議題進行露骨挑釁，嚴重惡化人員交流氛圍」，並指控此舉「對在日中國人的人身安全構成重大風險」。而這也被外界解讀為針對日本首相高市早苗關於「台海衝突可能構成存立危機事態」發言的強烈回應。

消息一出立即在中國社群媒體引發熱議，各大官方媒體也同步報導相關警告內容。中國方面近日持續升高對高市政權的批評力道，外界擔憂反日情緒可能進一步升溫。

儘管中國旅遊業者表示目前尚未出現明顯衝擊，但業界人士憂心表示「安全是旅遊的基本前提」，不排除後續影響擴大。在中國的日本人也開始擔心，此次風波恐怕波及民間交流活動，甚至衝擊雙邊商業合作關係。

中國東方航空、中國南方航空、中國國際航空15日則宣布，願意提供已購買赴日機票的民眾「免費」取消與改期服務。