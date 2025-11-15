YTR棒球小哥遭永久關台　台南Josh估算「收益大概2千萬」

記者黃翊婷／綜合報導

知名棒球YouTube頻道「小哥的棒球夾克」的主頻道與副頻道，因版權爭議問題遭YouTube永久關停，引發網友正反意見討論。同樣是知名棒球YouTuber的台南Josh表示，「小哥的棒球夾克」頻道被抄掉之前，收益粗略估算至少有2000萬元，如此龐大的收益，導致類似頻道不斷出現，難以完全斷絕。

▲台南Josh粗略估算，小哥的棒球夾克這5年來的收益可能多達2000萬元。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

「小哥的棒球夾克」11日透過社群貼文宣布，主頻道與中職副頻道將於11月12日遭YouTube永久關停，原因為版權問題。消息一出，球迷社群議論紛紛，留言區意見兩極，既有粉絲不捨，也有網友認為版權爭議早晚會發生。

對此，同樣是知名棒球YouTuber的台南Josh發布影片討論此事，他提到，小哥的棒球夾克擁有2個主要的YouTube頻道，觀看次數總計超過13億，若只抓三分之一的流量來計算，平均每10萬觀看可以拿到5000元，大概有2000多萬的收入，當然這只是他個人的粗略估算，面對如此龐大的收益，難怪類似的頻道不斷出現，關也關不完。

台南Josh也分享自己處理版權爭議的方式，他表示，過去他曾誤觸MLB的照片版權，當時雙方討論過使用的邊界問題，可惜沒有定論，畢竟這真的很難給出一個清楚、詳細的規範，於是他乾脆自己畫圖講解，竟意外讓頻道發展變得更加多元，還得到與官方合作的機會。