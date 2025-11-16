館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

▲館長直播回應指控，忍淚說自己是受害者。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者陳俊宏／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人、「館長」陳之漢遭3名資深員工指控性騷擾及不當行為，對此，館長透過直播回應，否認所有指控，「他們就是要錢，講了老半天，急了嘛！」他也說，「以前手機的確有我自己的A片，我自己的雞雞，我自己脫衣服的樣子。」

「我真的不想流眼淚！」館長周六晚間直播時，數度忍淚指出，「那天抱著她（老婆）哭，她還安慰我」，覺得她被拿出來利用很不捨，但妻子反而安慰他，最重要是把小孩顧好，盼館長好好度過難關，她沒有關係，因此讓他感到相當心疼難過，「整件事情阿館（我）就是個受害者」、「那天他們開口時，我就覺得怎麼會這樣，我自己是最難過的…。」

館長表示，「他們恐嚇我，跟我要2000萬，說有我的A片，因為我都沒看到東西嘛，我以為是A片。我以前手機的確有我自己的A片，我自己的雞雞，我自己脫衣服的樣子，因為我手機都放在辦公室，他們怎麼樣弄我的手機，10年前欸。」

館長說，「他們就是要錢，講了老半天，急了嘛，抓到這個機會，什麼10年前有我的A片，什麼10年前我性騷，10年欸、10年欸。」他指出，「人家跟我講的，最訝異的是什麼，說我說陽痿、懶O很小，O！聊天室一定相信，我這個真的跳到黃河都洗不清。」

對於資深員工爆料，館長強調自己在這起事件中也是受害者，否認所有指控，「信者恆信，不信者恆不信」；由於近期仍忙於經營事業，其他法律問題都交給律師處理。