假檢警詐騙再進化！屏東75歲翁險中招　屏東內埔警保他血汗錢

▲內埔警方拆穿詐團騙局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名75歲鍾姓阿北接獲自稱台北市社會局、檢察官的來電，聲稱他涉入洗錢案件，甚至以LINE寄來偽造刑事傳票，讓他驚慌不已。幸他心生警覺，立即求助內埔警方，警方迅速識破是假檢警詐騙，並提醒詐騙手法結合AI技術愈來愈逼真，務必提高警覺，避免落入陷阱。

內埔分局內埔派出所警員利志中日前值班時，一位老翁匆匆忙忙走進派出所報案，說他接到「檢察官」的電話。利員查知，該75歲鍾姓阿北一開始接到一位自稱台北市政府社會局職員電話，並指稱他有一筆不明金流涉及洗錢，緊接著又說，可代為轉介給檢察官及警察處置。之後就接到自稱台北地檢署檢察官來電，並以Line傳送一張刑事傳票。

他知道現在的詐騙集團很猖獗，擔心自己遭到詐騙，所以才會跑到派出所，請求警方幫忙。經利員關懷提問後確認，所幸他還沒匯出金錢或寄出金融卡，利員藉機向阿北宣導各類型詐騙手法，並特別強調AI興起，詐騙集團已經能用軟體製作警察問話的背景畫面，千萬不要相信，這些都是假的，對於警察熱心幫忙，阿伯則一再致謝。

內埔警分局長江世宏表示，大家應隨時提高警覺，如遇到不明來電，務必「一聽、二掛、三求證」，再撥打165反詐騙專線或打110求證，或直接去附近的派出所找警察幫助，避免落入詐騙陷阱。