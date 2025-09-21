　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

王正坤醫師獲NUS社會影響力獎學金　藝群醫美首站海外拓展新加坡

▲王正坤醫師於新加坡國立大學商學院獲「社會影響力獎學金」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

▲王正坤醫師（左三）於新加坡國立大學商學院獲「社會影響力獎學金」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝群醫學美容集團宣佈啟動東南亞拓展計畫，首站鎖定新加坡，將同步佈局醫學美容診所與醫美保養品市場。

新加坡國立大學（NUS）商學院EMBA更以「社會影響力獎學金」表揚藝群集團董事長王正坤醫師，肯定其長年深耕公益、卓越的企業治理與醫學教育貢獻。頒獎典禮於9月20日舉行，由院長Andrew K Rose與傅強教授親自頒獎。

▲王正坤醫師於新加坡國立大學商學院獲「社會影響力獎學金」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

新加坡國立大學NUS在亞洲排名第一，在全球排名第八，是亞洲唯一進入世界排行前10名的大學。NUS商學院相當重視華商在世界的發展，培養許多全球華人企業家。王正坤醫師表示：「新加坡是全球華人企業與國際資本、人才、法規交匯的核心節點。藝群以台灣臨床與教學經驗為底蘊，在新加坡將導入以安全與結果為本的醫療流程，培訓新加坡當地員工，創造新加坡就業機會，結合醫美保養品的科學配方，建立可被量化、可被複製的品質標準，並透過新加坡國立大學NUS的校友與學術網絡，把華人醫美標準帶向國際舞台。」

▲王正坤醫師於新加坡國立大學商學院獲「社會影響力獎學金」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

藝群醫美集團由王正坤醫師於1997年在台灣創立，長年專注於醫學美容臨床與教育，建立系統化的注射、雷射與皮膚照護知識庫。王正坤醫師著作多本醫學教科書，包含由英國出版的英文教科書:「A Guide to Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery美容醫學和整形手術指南」當中的膠原蛋白增生劑專章。力大圖書出版的2本中文醫學教科書:「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」、「臉部危險區域解剖學:安全執行美容手術、注射玻尿酸等填充物、操作雷射與非侵入性儀器」。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA企管碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與21家藝群醫美診所分布在台灣各縣市。

▲王正坤醫師於新加坡國立大學商學院獲「社會影響力獎學金」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師熱心公益，捐助清寒學子，幫助弱勢，協助建設學校，2025年獲得台南市好人好事代表，結合醫師專業知識與公益活動成為國際化的核心能力與影響力。面對東南亞蓬勃的醫美需求，藝群將以「臨床標準化加上培訓在地化」雙軌推進跨國發展。導入以病人安全為優先的處置指引與預防不良反應的SOP，將台灣多年累積的複雜案例經驗移轉至新加坡與周邊國家。在教學方面，建立分級培訓體系（基礎／進階），開設注射解剖、雷射能量參數管理、術後照護與併發症處理等課程，並以「示教、督導、考核」，協助海外醫師快速提升醫療品質，並且銷售台灣藥妝通路熱門的台灣品牌Dr.FreeVenus藝群保養品。

藝群此次以新加坡為樞紐，將建立示範診所與培訓據點，推進「臨床標準化＋在地化培訓」雙軌策略，導入病人安全優先的SOP，並開設注射解剖、雷射能量管理、併發症處理等分級課程，協助海外醫師提升專業水準。未來更將結合NUS校友網絡，推動跨境聯營與品牌授權，輻射馬來西亞、印尼、泰國與越南市場，全面拓展東協醫美版圖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

中華醫大餐旅系勇奪全國銀養創新料理大賽冠軍　連2年稱霸全國

技職教育三連霸　台南勇奪教育部最高榮譽「優等獎」

2025新竹X梅竹黑客松　「32iterations」隊伍勇奪冠軍

高雄婦搭車屏東訪友忘帶手機迷途　內埔警畫路線解圍

2025「新竹X梅竹黑客松」盛大登場　鼓勵青年大膽挑戰

迎馬年！桃園全國春聯書法比賽10/3起線上報名　總獎金逾60萬

遊客遺失包包　台東大武警迅速尋回

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化差異

手刀要快！　大龍門「鱻漫遊」健行報名迄9/30額滿截止

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育　營造廉能職場環境

名間焚化爐「先環評再公聽會」惹議　地方憂衝擊茶鄉、台灣手搖飲

與川普有美好回憶！　金正恩鬆口：滿足「1條件」願重啟談判

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用　打造全台唯一捷運「仿古拱橋」

藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

地方熱門新聞

徐榛蔚：12個村里7000人明早8點撤離

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

樺加沙陸警發布　違規進警戒區可罰25萬　

柬埔寨台商會籲看見當地投資潛力

大龍門「鱻漫遊」健行報名　迄9/30額滿截止

台南永康區同時2處住宅火警住警器警報發揮關鍵性差別

防制滲透詐騙！海巡北部分署推法治教育

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

首屆國際兒少書展人潮爆棚　明年高雄接棒

平均載客數不到1人　花蓮市區307線停駛

「以破壞換生機」台南義消鍛鍊破壞器材技能守護市民

2025運動嘉年華熱鬧登場黃偉哲帶頭體驗展現全民動能

更多熱門

相關新聞

擔憂衝擊！新加坡總理警告：不台獨、不武統

擔憂衝擊！新加坡總理警告：不台獨、不武統

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）接受美媒《華爾街日報》專訪表示，隨著全球多極化加速、貿易與安全架構鬆動，衝突風險正在上升，台灣局勢尤其敏感。

陰莖增大害命　衛福部擬修法加嚴管制：限定施術醫師資格

陰莖增大害命　衛福部擬修法加嚴管制：限定施術醫師資格

陰莖手術奪命案！醫揭內幕「比開眼袋快」

陰莖手術奪命案！醫揭內幕「比開眼袋快」

陰莖增大術猝死診所「屢改名營業」　民眾查不到

陰莖增大術猝死診所「屢改名營業」　民眾查不到

50歲男動陰莖增大術死亡　衛生局：不排除停業

50歲男動陰莖增大術死亡　衛生局：不排除停業

關鍵字：

王正坤NUS獎學金藝群集團醫美新加坡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面