王正坤醫師獲NUS社會影響力獎學金　藝群醫美首站海外拓展新加坡

▲王正坤醫師（左三）於新加坡國立大學商學院獲「社會影響力獎學金」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝群醫學美容集團宣佈啟動東南亞拓展計畫，首站鎖定新加坡，將同步佈局醫學美容診所與醫美保養品市場。

新加坡國立大學（NUS）商學院EMBA更以「社會影響力獎學金」表揚藝群集團董事長王正坤醫師，肯定其長年深耕公益、卓越的企業治理與醫學教育貢獻。頒獎典禮於9月20日舉行，由院長Andrew K Rose與傅強教授親自頒獎。

新加坡國立大學NUS在亞洲排名第一，在全球排名第八，是亞洲唯一進入世界排行前10名的大學。NUS商學院相當重視華商在世界的發展，培養許多全球華人企業家。王正坤醫師表示：「新加坡是全球華人企業與國際資本、人才、法規交匯的核心節點。藝群以台灣臨床與教學經驗為底蘊，在新加坡將導入以安全與結果為本的醫療流程，培訓新加坡當地員工，創造新加坡就業機會，結合醫美保養品的科學配方，建立可被量化、可被複製的品質標準，並透過新加坡國立大學NUS的校友與學術網絡，把華人醫美標準帶向國際舞台。」

藝群醫美集團由王正坤醫師於1997年在台灣創立，長年專注於醫學美容臨床與教育，建立系統化的注射、雷射與皮膚照護知識庫。王正坤醫師著作多本醫學教科書，包含由英國出版的英文教科書:「A Guide to Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery美容醫學和整形手術指南」當中的膠原蛋白增生劑專章。力大圖書出版的2本中文醫學教科書:「注射填充物與肉毒桿菌素除皺的臉部解剖學」、「臉部危險區域解剖學:安全執行美容手術、注射玻尿酸等填充物、操作雷射與非侵入性儀器」。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA企管碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學20多年。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與21家藝群醫美診所分布在台灣各縣市。

王正坤醫師熱心公益，捐助清寒學子，幫助弱勢，協助建設學校，2025年獲得台南市好人好事代表，結合醫師專業知識與公益活動成為國際化的核心能力與影響力。面對東南亞蓬勃的醫美需求，藝群將以「臨床標準化加上培訓在地化」雙軌推進跨國發展。導入以病人安全為優先的處置指引與預防不良反應的SOP，將台灣多年累積的複雜案例經驗移轉至新加坡與周邊國家。在教學方面，建立分級培訓體系（基礎／進階），開設注射解剖、雷射能量參數管理、術後照護與併發症處理等課程，並以「示教、督導、考核」，協助海外醫師快速提升醫療品質，並且銷售台灣藥妝通路熱門的台灣品牌Dr.FreeVenus藝群保養品。

藝群此次以新加坡為樞紐，將建立示範診所與培訓據點，推進「臨床標準化＋在地化培訓」雙軌策略，導入病人安全優先的SOP，並開設注射解剖、雷射能量管理、併發症處理等分級課程，協助海外醫師提升專業水準。未來更將結合NUS校友網絡，推動跨境聯營與品牌授權，輻射馬來西亞、印尼、泰國與越南市場，全面拓展東協醫美版圖。