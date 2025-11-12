　
宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」　家屬跪謝暖爆

記者鄺郁庭／綜合報導

宜蘭連日暴雨造成多處積淹水災情，有遊客住民宿也遇上危急時刻。一名網友在Threads分享，自己入住宜蘭民宿時，突遇大水湧入，一樓被淹成「小泳池」，朋友外出買東西受困返不來，他趕緊拿著游泳圈外出救人，途中還遇到阿公求助，稱阿嬤腿腳無力上不了二樓，他立刻折返協助脫困，整段歷程相當驚險，也讓其他人跪讚暖心。

原PO文中表示，「來宜蘭民宿遇到淹水，剛好朋友去買東西回不來，馬上游泳圈拿著去救他，路上遇到阿公找我們幫忙，阿嬤在一樓、腿腳無力上不去二樓，我們馬上過去幫忙。第一次遇到淹水，真的太可怕了。」畫面中，一群人帶著泳圈涉水，周圍街道全成水道，宛如「夜泳現場」。

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

貼文曝光後，大批網友湧入留言力讚，「這一連串不是巧合是緣分，還好遇上你們，很有愛啊」、「這就是我辦Threads要看的東西，謝謝你們幫忙宜蘭鄉親」、「謝謝你們幫忙我們宜蘭人」、「謝謝你們幫忙阿公阿嬤。」

其中，有網友提醒，「那些水真的很髒很髒，要注意身上有沒有傷口，不要感染了。」原PO則回應大家的關心，「很開心能幫上一點忙」、「謝謝提醒，我們會注意，感恩的心。」

值得注意的是，老人家的晚輩特地現身留言區留下謝意，「大感謝你們！真的！跪謝！是我阿嬤家！那是我姑姑跟伯父！有你們真好。我爸媽家也淹水，整個也完全過不去救他們。只能叫他們往上！結果阿嬤沒力上去，超級擔心阿嬤姑姑他們，謝謝你們！」

※本文獲原PO授權引用。

在 Threads 查看
11/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」　家屬跪謝暖爆

這幾天全台持續豪雨，其中宜蘭蘇澳雨勢猛烈，不少地區傳出災情。人氣氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」小編無奈透露，自己的老家也遭殃，「宜蘭蘇澳家淹了半層樓」，並附上家中淹水慘況照，「15年前梅姬颱風噩夢重演，當時一層樓淹得滿滿滿。」

