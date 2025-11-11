殘肢散落街頭！印度汽車爆炸9死「疑自殺炸彈攻擊」　兇嫌長相曝

▲ 爆炸波及多輛汽車。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度德里知名景點紅堡（Red Fort）附近10日晚間發生汽車爆炸案，疑似為恐怖組織自殺式炸彈攻擊，一輛現代i20轎車在紅綠燈前突然爆炸起火，因地點靠近地鐵站且遊客眾多，當場造成9人死亡、20人受傷，現場還可看見死者殘骸、斷肢。

Thunderous blast shakes entire area: CCTV captures the exact moment a Hyundai i20 car explodes near Delhi’s Red Fort #DelhiBlast #RedFort@TanushkaDutta shares more details pic.twitter.com/TC9eimV9H4 — NDTV (@ndtv) November 10, 2025

目擊者接受NDTV訪問時仍不禁顫抖，「有個人身體被炸成碎片，我在路上看到一隻手掌」，且因爆炸聲太大，導致他的耳朵痛了好一陣子，「我無法用言語形容，那是非常強烈的爆炸。」

監視器畫面和手機拍攝的影片顯示，事發前有兩名男子悠閒站在店家門口聊天，一名女子拎著購物袋路過，就像個普通的周一夜晚，未料幾秒後便發生爆炸，整個舊德里月光市集（Chandni Chowk）陷入混亂，數百人驚慌逃竄，包含許多兒童和青少年。

▲ 事發現場位於遊客眾多的市集附近，造成多人死亡。（圖／路透）

事發地點位於拉爾奎拉（Lal Quila）地鐵站1號出口外，距離賈瑪清真寺（Jama Masjid）1.1公里，鄰近錫克教寺廟希斯甘吉謁師所（Gurdwara Sis Ganj Sahib）。強烈爆炸造成附近建築物門窗劇烈搖晃，目擊者描述，「一切都發生得很突然，我感覺有不只一輛車爆炸。」

事發後德里警方特別小組封鎖案發現場，舊德里地區交通改道。內政部長沙阿（Amit Shah）趕赴洛克納亞克醫院探視傷患，並承諾政府將深入調查，日後公布結果。

▲ 烏馬爾在爆炸前曾將車子停在現場約3小時。（圖／翻攝自NDTV）

消息人士透露，這起爆炸可能與查謨和喀什米爾邦、哈里亞納邦警方當天稍早破獲的「白領」恐怖分子有關。因這輛i20轎車曾多次轉手，目前車主是一名來自南喀什米爾普爾瓦馬地區（Pulwama）的男醫師烏馬爾（Umar Mohammad），同樣在爆炸中身亡，而他也是該組織成員。

調查人員在距離首都僅50公里的哈里亞納邦法里達巴德（Faridabad）逮捕2名「白領」重要成員，並查獲多達2900公斤炸藥。烏馬爾疑似在2人被捕後驚慌失措，隨後便在紅堡附近引爆炸彈，據報他和另外2名同夥共同策劃這起攻擊，在車上安裝引爆裝置。

警方已尋獲烏馬爾部分遺體，正進行DNA檢測確認身分，反恐機構國家調查局（NIA）可能接手這起案件。