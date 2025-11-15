巴西「健身女神」擅自出院後離奇墜樓亡！　震驚20萬粉

▲艾里亞斯被發現墜樓身亡。（示意圖／翻攝自Instagram）



記者王佩翊／編譯

巴西39歲女健美網紅黛安娜·艾里亞斯（Diana Areas）被發現從里約熱內盧的一棟高樓大廈墜樓身亡，震驚逾20萬名Instagram粉絲。然而詭異的是，在她墜樓前，警方曾接獲報案前往她家中，並發現她身上有割傷，然而她事後卻未經允許擅自出院，最終身亡。

根據《紐約郵報》和《人物》雜誌引述當地媒體報導，艾里亞斯13日被發現陳屍在里約熱內盧豪華公寓Unique Towers的大樓外，送醫搶救後仍不幸身亡。

事發前，當局曾接獲通報前往艾里亞斯住處，並發現她身上有割傷痕跡，隨即將她送醫治療。然而她卻未經正式出院程序，擅自離開醫院。

艾里亞斯在健身界擁有極高知名度，身兼營養師和健身教練雙重身分，在Instagram擁有20萬名追蹤者。消息傳出後，大批粉絲湧入她的社群媒體表達哀悼之意。

網友表示，「我的天啊！我無言以對！多麼艱難的時刻，難以置信」、「今天我們這個行業失去了一位優秀的營養師，她用關懷、知識和愛心在許多人的生命中留下印記。願上帝安慰她的家人和所有與她共事的人。」

從艾里亞斯的Instagram貼文，可以看出她生前積極經營健身事業。就在一周前，她還在宣傳健身課程，展現出對工作的熱忱。目前當局並未透露更多死亡細節，案情仍在調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995