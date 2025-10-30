巴西史上最血腥掃黑121人橫死！街頭擺滿屍體　緝毒成大屠殺

▲巴西警方展開史上最大規模掃毒行動，導致上百人死亡，當地民眾將死者遺體抬上街頭，痛批當局執法過當。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

巴西里約熱內盧警方證實，近日一場大規模掃毒行動已造成至少121人死亡，其中包含4名在任務中殉職的警察，成為該國史上最血腥的反毒行動。而公共辯護人員則指出，死亡人數可能攀升至132人。里約熱內盧居民29日將數十具在森林中發現的屍體抬至街道上排列，並指控警方執法過當，場面震撼。

根據《路透社》報導，這場掃毒行動歷經超過2個月的縝密規劃，警方採取誘敵戰術，將毒梟集團「紅色司令部」的成員驅趕至森林山坡地帶，再由特種部隊實施伏擊。里約州安全部門首長維克多·桑托斯坦承，「行動死傷慘重在預料之中，但並非我們所樂見。」他同時承諾將針對任何警方「不當行為」展開調查。

官方統計顯示，此次行動共有121人喪生，包括4名殉職警察，但公共辯護人員指出最終死亡人數可能攀升至132人。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）透過社群平台呼籲，「我們不能容忍有組織犯罪持續摧毀家庭、壓迫居民，並在城市中散布毒品和暴力。」他強調必須以協調行動對抗毒品暴力，但不能讓警察和無辜家庭承受風險。

里約熱內盧佩尼亞社區的居民連夜從森林收集了數十具屍體，超過70具遺體被排列在主要街道中央。死者家屬悲痛表示，「我只想帶走我的兒子，讓他入土為安。」部分遺體以床單或袋子覆蓋。

當天下午，一支機車車隊從社區出發前往州長官邸抗議警方暴力執法，示威者揮舞著染有紅色手印的巴西國旗。這起事件已是巴西歷史上傷亡最慘重的警方取締行動，僅次於1992年聖保羅卡蘭迪魯監獄暴動鎮壓造成的111名囚犯死亡。

聯合國人權辦公室嚴厲譴責這場軍事化行動的重大傷亡，指出這類極度致命的警方突襲行動在巴西邊緣化社區已成趨勢。聯合國聲明表示，「我們提醒當局在國際人權法下的義務，並敦促進行迅速有效的調查。」

死者親屬描述指出，死者疑似遭到處決，包括四肢被綁、刀傷以及面部和頸部槍傷。人權律師吉列爾梅·皮門特爾在里約熱內盧警察停屍間協助死者家屬時透露，「數個家庭回報在受害者身上發現酷刑痕跡。」然而，州安全部長桑托斯堅稱：「任何可能發生的不當行為（我相信並未發生）都將接受調查。」

里約熱內盧州長克勞迪奧·卡斯楚力挺警方行動，直言死者都為從森林開火的罪犯。他向記者表示，「我不認為有人會在衝突當天在森林中散步。」他還強調，此次突襲是打擊「毒品恐怖主義」的必要行動，而「唯一真正的受害者是殉職警察。」

販毒集團「紅色司令部」控制里約熱內盧數個貧民窟的毒品交易網絡，警方稱在此次行動中逮捕113名嫌犯，查獲118支槍械。