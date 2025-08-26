　
65歲辣嬤被誤認是「孫女姊姊」！　超狂擇偶標準曝：20~40歲鮮肉

▲▼ 。（圖／lesleymaxwell.fitness）

▲麥斯威爾表示，經常有人將她誤認為孫女的姊妹 。（圖／lesleymaxwell.fitness，下同）

記者王佩翊／編譯

現年65歲的澳洲健身教練萊絲莉·麥斯威爾（Lesley Maxwell）憑藉著逆齡外貌和火辣身材，證明了年齡只是數字。她直言，自己在交友市場上專挑年輕男性，只和年齡在20至40歲之間的男人交往。她的美魔女外表甚至讓路人誤認為她與21歲孫女蒂雅是姊妹。

根據外媒What's The Jam報導，麥斯威爾在接受專訪時直言不諱地表示，與她同齡的男性「懶惰又可預測」，完全無法滿足她的需求。她強調，「20多歲的年輕男人精力充沛，隨性，而且他們喜歡知道自己想要什麼的女人。」

麥斯威爾認為，只有年輕男性能在健身房內與健身房外都跟上她的步調，這正是她尋求的理想伴侶條件。除了體能考量外，麥斯威爾更看重年輕男性的心理狀態。

▲▼ 。（圖／lesleymaxwell.fitness）

她分析道，「那些成熟男性跟我聊天時，往往被生活問題所困擾，但年輕小夥子們更有活力，跟年長40歲的男人相比，他們通常也更積極正面。」由於人生歷練相對較少，年輕男性展現出的輕鬆特質深深吸引著麥斯威爾。

對於理想對象的條件，麥斯威爾列出了明確標準：首先是自信心，「有膽量主動接近我的男人是個好開始」；其次是健康體魄，能夠在體能上與她匹配；最後則是幽默感的重要性。不過，她也強調化學反應的不可或缺性，她就曾經因為缺乏火花而與一名事業成功的房地產經紀人分手。

