28歲網美搭計程車「遇巴西黑幫火拚」！遭流彈擊中頭部　搶救不治

▲芭芭拉搭乘計程車時，遭遇黑幫火拚，不幸被流彈擊中身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

巴西里約熱內盧28歲網美旅遊部落客芭芭拉·雅貝塔·博格斯（Barbara Elisa Yabeta Borges）10月31日搭乘計程車途經天橋時，意外偶遇黑幫火併，沒想到因此被捲入槍戰，意外中彈身亡。然而在案發前數日，里約熱內盧才剛發生史上最血腥的掃毒行動。

根據《太陽報》報導，芭芭拉當時坐在計程車後座，突然聽見槍聲四起。計程車司機回憶起當時情況表示，「我聽到巨響，趕緊往前開並叫她趴下，甚至打開車門，但很快就發現她已經中槍。」司機指出，當下情況極為危急，有很多槍聲，感覺就像有人朝車上丟炸彈一樣。

芭芭拉頭部中彈後，仍努力發出聲音，但是幾乎無法喘氣，司機隨後發現附近有一輛警車，因此立即上前求助，將她送往醫院搶救。然而醫護人員雖全力救治，仍無法挽回芭芭拉的性命。

警方調查顯示，這起槍擊案源於2個敵對犯罪集團之間的火拼，警方趕赴現場後，查獲步槍、彈匣及彈藥。

芭芭拉平時在銀行工作，同時也是一名旅遊部落客，擁有1.8萬名粉絲，而她近日才在正職工作獲得升遷機會，怎知卻被捲入這場交火中。

在這起悲劇發生的數天前，里約熱內盧當局才剛結束一場大規模反毒行動。警方秘密籌畫至少2個月，採取誘敵戰術，將毒梟集團「紅色司令部」的成員驅趕至森林山坡地帶，再由特種部隊實施伏擊。該起掃毒行動造成至少121人死亡，包括4名殉職警察，成為巴西史上最血腥的反毒作戰。