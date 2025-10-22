　
老客人怒了！美髮師「熟了就露真面目」　一票人噴：美甲做臉也是

▲連鎖美髮集團宣布旗下門市員工，必須戴口罩服務客人，同時體溫超過37.5度謝絕消費 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲原PO感嘆設計師熟了就懈怠，服務品質明顯下滑。（示意圖／記者吳奕靖攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名妹子抱怨設計師「越熟越隨便」，剛開始剪髮超用心，熟了後卻草率帶過。最近她決定要勇敢表達不滿，像是要求髮根蓬鬆、不要亂燙等，引發網友共鳴，「熟了就敷衍，價錢還漲！」不少人也延伸抱怨美甲師、健身教練、按摩師都一樣，「第一次用心，熟了隨便」、「難怪留不住老客人」。

一名女網友在Dcard吐露，她多年光顧同一家美髮店、同一位美髮師的心酸感受，印象中對方特別細心、用心到不行，但時間一久，「那份『細心』就會慢慢消失，開始有點隨便起來！」偏偏原PO敢怒不敢言，只能帶著失落的心情離開。

直到最近，原PO決定改變心態，下次只要不滿意就要直接講。她也反思，以前總覺得那些「愛碎念、會投訴」的客人很煩，現在才理解，也許人家是吃過太多悶虧才學會為自己發聲。

最後，原PO自嘲表示：「看來自己也進入不再內耗、敢於表達需求的階段了！」她打算未來一進店就清楚說明需求，「要髮根蓬鬆、不要亂燙、拜託剪漂亮一點。」她也好奇詢問網友：「有人也有這種輕熟齡的心境轉變嗎？」

文章曝光後，一票苦主也回應，「我第一次去新的店就會表現出很機掰，第二次也機掰，第三次就很安靜，從此我成了固定的客人，頭髮也不太會被隨便對待」、「真的，跟了一個10幾年的設計師，現在動不動就給你改時間、請假」、「沒想到這麼多人有相同的困擾，越熟就越隨便，這樣留得住老客人嗎」、「遇過去很久的設計師，也介紹很多朋友去，結果洗完頭被丟在那，設計師顧跟別人聊天，我氣到直接請他把包包給我，想要馬上走人，他才來幫我用頭髮，從此不再去」、「超有感～價錢還漲價，服務越來越隨便」。

還有網友加碼抱怨，「不只是美髮，美甲師也是」、「健身教練也是...每次少教個4-5分鐘，好幾堂下來不知道損失多少錢了」、「做臉也是啊，熟了之後連要求擦防曬都不擦了」、「去按摩也是，都點台了還給我玩手機」。

坤達閃兵恐丟《玩很大》主持棒？　製作單位發聲
快訊／豬瘟衝擊營養午餐！　縣府急改菜單
快訊／鄭麗文首波人事出爐　李乾龍回鍋接副主席、秘書長
一票人力挺坤達！不捨喊：會等他回來　留言2派戰翻
剛開園就虐兒！　兒遭師「胸口碎大石」母崩潰
快訊／非洲豬瘟入侵　賴清德發聲了
驚險畫面曝！台鐵平溪線「鐵軌懸空」路基流失
新壽董事會新增議案　將拍定T17、T18地上權變更方向

相關新聞

做美甲「10指皆染病毒疣」！醫震驚：第一次看到

做美甲「10指皆染病毒疣」！醫震驚：第一次看到

近年來手足部美甲盛行，不少愛美的民眾會預約美甲師做美甲服務。然而，近日有一名女子在網路上發文控訴，某天前往台中某間店做手足美甲，而美甲師在修剪指甲過程中，不慎導致手指頭受傷流血，沒想到數日後十隻手指頭、腳趾頭出現疼痛與咖啡色斑點。該女就醫看診後，才發現是感染「病毒疣」，且指甲剪開後裡面也都是，而醫師也相當震驚，是首次遇到有病患每一隻指頭都感染。

WorldGym健身教練偷拍SJ東海嘲諷　爆「盜圖+公審客人」黑歷史

WorldGym健身教練偷拍SJ東海嘲諷　爆「盜圖+公審客人」黑歷史

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！

65歲美魔女被誤認是「孫女的姊妹」！

網紅健身教練驚爆殺夫！　老公陳屍馬桶上

網紅健身教練驚爆殺夫！　老公陳屍馬桶上

三上悠亞PO新美甲　日女怒「Kitty貓被毀」！釣出本人

三上悠亞PO新美甲　日女怒「Kitty貓被毀」！釣出本人

美髮業美甲熟客隨便老客人健身教練

