川普2.0對台軍售3.3億　國台辦正告賴清德當局：以武謀獨自尋絕路

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國昨14日宣佈向台灣出售價值約3.3億美元的軍售項目，民進黨政府第一時間回應感謝美國政府。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（15日）痛批賴清德政府揮霍老百姓血汗錢、把台灣當「火藥桶」，犧牲台海安全。正告賴清德當局，『倚外謀獨』『以武謀獨』是自尋絕路，大陸方面會採取一切必要措施，「堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。」

陳斌華首先指出，「我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，這一立場是一貫的、明確的。」美方此舉嚴重損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，慎之又慎處理台灣問題。

陳斌華指出，「台獨」與台海和平水火不容。賴清德當局上台以來，不斷對外獻媚輸誠，窮兵黷武，大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢，不惜把台灣變成「火藥桶」，犧牲台灣民眾安全福祉。

陳斌華強調，「正告賴清德當局，『倚外謀獨』『以武謀獨』是自尋絕路。我們將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。」

美國總統川普本屆任期首度對台軍售案，昨14日稍早已獲美國國務院批准，據了解，該軍售案項目包括戰機與運輸機的零附件，總價額約3.3億美元。

總統府發言人郭雅慧昨1天第一時間，感謝美國政府延續對台軍售常態化政策，並支持台灣提升自我防衛能力與韌性，我國將持續確保區域的和平穩定與繁榮發展

對此，外交部長林佳龍表示，感謝美國行政部門與國會跨黨派的支持，顯示美方對台海和平穩定及台灣自我防衛能力的高度重視。