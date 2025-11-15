國民黨3顆太陽成形？　黃暐瀚曝：事有兩面、禍福相倚

▲媒體人黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

媒體人黃暐瀚昨（14日）在社群平台發文表示，國民黨內有3顆太陽，分別是台中市長盧秀燕、黨主席鄭麗文，以及近日狠嗆總統賴清德「自己生病卻要別人吃藥」的立法院長韓國瑜。黃暐瀚強調，事有兩面、福禍相倚，若三人同心一致，大事可期，反之則被收拾大局。

黃暐瀚表示，他仔細聽完韓國瑜院長「自己生病卻要別人吃藥」的談話後，發現其實一開頭，韓國瑜就已經以院長的身分，宣示全力保護每一位立法委員的安全。

然而黃暐瀚指出，外界自然更關注韓國瑜後面所提「一張桌子四隻腳，賴總統打斷了三隻」的談話，這段談到中華民國主權、民主自由、兩岸和平。黃暐瀚直指，聽到韓國瑜大談國政方針，令人不禁意識到，他參選過總統，且依舊存在抗衡賴總統的能力，甚至是意圖。

黃暐瀚認為，於是備受期待的媽媽市長盧秀燕、勇敢提出兩岸論述的黨主席鄭麗文，以及被總統直接點名的立法院長韓國瑜，三人成為了國民黨內的3顆太陽。

不過黃暐瀚強調，事有兩面、福禍相倚，如果三人的關係是「劉關張」，三顆太陽同心一致，力量自然集中，大事可期；反之，若三人卻像「魏蜀吳」，那麼彼此競爭的結果，最後恐被以逸待勞的司馬懿，收拾大局。