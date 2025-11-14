沈伯洋今返國　指中共來不及反應「要跟蹤應該沒那麼容易」

▲民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，不過，沈伯洋12日現身德國聯邦議院門口出席聽證會，更強調「絕對不會因為恐嚇而退縮」。沈伯洋今（14日）已返國。媒體詢問會不會怕追捕？沈伯洋受訪時表示，剛剛大概七點多到台北，這次算是很快速去德國聽證，以中國反應看起來，他們認為被突襲了，要快速反應，不管是跟蹤還是什麼，應該沒那麼容易啦。至於出發前是否有問外交部國安會？沈回應，倒是沒有特定問哪些國家不能去，這次德國行是一兩個月前就被邀請，有跟外交部、國安會確認要出國，看起來沒問題就出國了。

對於韓國瑜的表態，沈伯洋表示，必須要講，院長作為立法院大家長，這樣的回應說實在不適當，李明哲先生當初被逮捕，原因是在微信寫文章，說中國如何走向民主，結果在中國被用顛覆國家政權罪判刑，自己當時是學者，「我們政治立場應該蠻不一樣，但自己還是聲援，還到印尼參加人權工作者會議聲援，看能不能搶救李明哲」。

沈伯洋強調，國家利益一定擺在第一位，不管是個人、政黨想法都在國家之後，「中國現在真正有通緝是我們的國軍，國軍有一群人正在被通緝狀態，請問要不要挺國軍？當然要啊！至於他們的政治立場、想法是重點嗎？當然不是啊！他們作為中華民國國民，我們一定挺到底不是嗎？」

沈伯洋指出，這件事情上選擇應該很簡單，不管政治立場、言論為何，作為國會議員，怎麼可能接受另一個國家的恐嚇？今天只要國民被恐嚇，就應該要站在一起，他用這個態度，確實令人蠻訝異。

至於之後遇到韓國瑜，是否會跟他講？沈伯洋表示，一定會跟他講啊！這太誇張了。他還講到台獨黨綱之類的，第一，他可能有誤解，民進黨現在是台灣前途決議文，台灣前途由2300萬人決定，請問誰會反對？中國說你是台獨就是台獨，你說中國要走向民主，他也說你是台獨，你說你贊成中華民國，他也說你台獨，做什麼事情，他都說你是台獨。

沈伯洋指出，怎麼可能因為過往的黨綱或台灣前途決議，就贊成對方對國民的制裁，說不過去啊。更不要說境外敵對勢力的說法，這是刑法、反滲透法規定，這是立法院訂出來的，如果有意見，作為立法院長可以促請黨團修法，這是中華民國法律，已經直接定義境外敵對勢力，要廢就走正常程序，怎麼用政治口水應和其他國家的恐嚇。

至於藍委徐欣瑩稱，陸委會可以帶沈去中國澄清？沈伯洋一時無言，並表示，她是有什麼誤會，台獨這兩個字被中國定義，他說你是台獨就是台獨，承認台灣是中國一部分，他就說不是台獨，「按照徐欣瑩委員講法，就是帶我去說我們要投降，這怎麼可能是我們會採取的立場，這個說法昧於現實，且對中國又不認識，徐欣瑩呵呵呵呵，遇到她會跟她講」。