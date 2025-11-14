　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋今返國　指中共覺得被突襲「要跟蹤應該沒那麼容易」

▲▼民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）

▲民進黨立委沈伯洋現身德國國會。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，不過，沈伯洋12日現身德國聯邦議院門口出席聽證會，更強調「絕對不會因為恐嚇而退縮」。沈伯洋今（14日）已返國。媒體詢問會不會怕追捕？沈伯洋受訪時表示，剛剛大概七點多到台北，這次算是很快速去德國聽證，以中國反應看起來，他們認為被突襲了，要快速反應，不管是跟蹤還是什麼，應該沒那麼容易啦。至於出發前是否有問外交部國安會？沈回應，倒是沒有特定問哪些國家不能去，這次德國行是一兩個月前就被邀請，有跟外交部、國安會確認要出國，看起來沒問題就出國了。

對於韓國瑜的表態，沈伯洋表示，必須要講，院長作為立法院大家長，這樣的回應說實在不適當，李明哲先生當初被逮捕，原因是在微信寫文章，說中國如何走向民主，結果在中國被用顛覆國家政權罪判刑，自己當時是學者，「我們政治立場應該蠻不一樣，但自己還是聲援，還到印尼參加人權工作者會議聲援，看能不能搶救李明哲」。

沈伯洋強調，國家利益一定擺在第一位，不管是個人、政黨想法都在國家之後，「中國現在真正有通緝是我們的國軍，國軍有一群人正在被通緝狀態，請問要不要挺國軍？當然要啊！至於他們的政治立場、想法是重點嗎？當然不是啊！他們作為中華民國國民，我們一定挺到底不是嗎？」

沈伯洋指出，這件事情上選擇應該很簡單，不管政治立場、言論為何，作為國會議員，怎麼可能接受另一個國家的恐嚇？今天只要國民被恐嚇，就應該要站在一起，他用這個態度，確實令人蠻訝異。

至於之後遇到韓國瑜，是否會跟他講？沈伯洋表示，一定會跟他講啊！這太誇張了。他還講到台獨黨綱之類的，第一，他可能有誤解，民進黨現在是台灣前途決議文，台灣前途由2300萬人決定，請問誰會反對？中國說你是台獨就是台獨，你說中國要走向民主，他也說你是台獨，你說你贊成中華民國，他也說你台獨，做什麼事情，他都說你是台獨。

沈伯洋指出，怎麼可能因為過往的黨綱或台灣前途決議，就贊成對方對國民的制裁，說不過去啊。更不要說境外敵對勢力的說法，這是刑法、反滲透法規定，這是立法院訂出來的，如果有意見，作為立法院長可以促請黨團修法，這是中華民國法律，已經直接定義境外敵對勢力，要廢就走正常程序，怎麼用政治口水應和其他國家的恐嚇。

至於藍委徐欣瑩稱，陸委會可以帶沈去中國澄清？沈伯洋一時無言，並表示，她是有什麼誤會，台獨這兩個字被中國定義，他說你是台獨就是台獨，承認台灣是中國一部分，他就說不是台獨，「按照徐欣瑩委員講法，就是帶我去說我們要投降，這怎麼可能是我們會採取的立場，這個說法昧於現實，且對中國又不認識，徐欣瑩呵呵呵呵，遇到她會跟她講」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
28歲正妹AV女優驚傳過世！　好友悲痛證實
國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍
王義川改口！「只是提醒」：北市府方向是對的
快訊／確定了！「卡仔」正式加入WBC美國隊
水費6000度！台中82歲嬤孤獨死　社工2周前敲門無回應
740萬奧迪自撞竟詐保140萬！　4連霸民代下場慘了
台北看守所誤放人犯！　緊急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講事件　登上法國最大媒體「法新社」

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

遭3度逼問沈伯洋選北市！蔣萬安尬「沒在想選舉」　李四川也笑了

控北市府網站出現「上海市」翻車　高嘉瑜不認錯：網頁應禁止翻譯

李淳解析「台灣模式」　台積電大舉赴美是殺雞取卵不利美國勝出

沈伯洋今返國　指中共來不及反應「要跟蹤應該沒那麼容易」

鄭麗文遭打臉！藍委曝最新民調57%挺增加國防預算　35%不贊成

普發1萬「最大功臣是人民」　黃國昌嗆民進黨無恥收割

中國懸賞百萬抓網紅八炯、閩南狼　律師：國人若配合最重5年徒刑

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

網友造謠砸錢換蕭美琴IPAC演講事件　登上法國最大媒體「法新社」

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

遭3度逼問沈伯洋選北市！蔣萬安尬「沒在想選舉」　李四川也笑了

控北市府網站出現「上海市」翻車　高嘉瑜不認錯：網頁應禁止翻譯

李淳解析「台灣模式」　台積電大舉赴美是殺雞取卵不利美國勝出

沈伯洋今返國　指中共來不及反應「要跟蹤應該沒那麼容易」

鄭麗文遭打臉！藍委曝最新民調57%挺增加國防預算　35%不贊成

普發1萬「最大功臣是人民」　黃國昌嗆民進黨無恥收割

中國懸賞百萬抓網紅八炯、閩南狼　律師：國人若配合最重5年徒刑

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕　姓名同音1字「加購拉麵享5折」

比馬桶把手還髒！　飯店吹風機「黴菌細菌全吹頭上」恐掉髮

女在家遭「電鋸分屍」爆血慘死　男友驚恐自首：她被惡靈附身

女童要小心了！韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　就連妻子也離家

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐　大嗑A5和牛、鱈場蟹和龍蝦

雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

黑豹旗／讓投手自由發揮找比賽感覺　高苑工商主帥有話要說

謝欣穎是「孔劉粉」公開保暖新寵　最愛輕巧好搭的短版羽絨衣

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

政治熱門新聞

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

八炯稱赴中自首？回嗆懸賞通緝獎金少

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

即／前環保署長林俊義辭世　享壽87歲

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

新埔鎮長違法兼職當豬腳店負責人　監察院通過彈劾

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

台灣民意民調／普發一萬誰功勞？　37.5%歸功在野黨、22.7%執政黨

黃敬平節目影射「沈伯洋領CIA錢」　名嘴暴怒：民代不該拿謠言鬼扯

沈伯洋不怕中共全球抓捕　林佳龍揭海外通緝引渡「2條件」

防太子洗錢案衝擊國際評比　政院喊話

台灣年總工時2030小時　世界第五多

「龍燮不合」瘋傳　吳釗燮老婆發聲駁：到了眾口鑠金可怕程度

更多熱門

相關新聞

遭逼問沈伯洋選北市　蔣萬安尬笑：沒在想選舉

遭逼問沈伯洋選北市　蔣萬安尬笑：沒在想選舉

聯電創辦人曹興誠建議總統賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，更指沈伯洋各方面都能輾壓現任市長蔣萬安，而沈伯洋日前遭中國發布全球抓捕令也引發關注。台北市長蔣萬安今（14日）赴議會進行專案報告，議員徐立信也關心該起事件，並3度詢問蔣萬安是否認為沈伯洋參選北市為最強對手，蔣萬安通通面露尷尬微笑強調，「市府團隊都在全力拚市政，真的沒有人在想選舉的事，因為還有很長一段時間。」副市長李四川坐一旁也露出無奈笑容。

打臉鄭麗文！　藍委曝民調57%挺增國防預算

打臉鄭麗文！　藍委曝民調57%挺增國防預算

藍名嘴抹黑太子集團曾捐政治獻金翻車　邱議瑩提告媒體要求3天內道歉

藍名嘴抹黑太子集團曾捐政治獻金翻車　邱議瑩提告媒體要求3天內道歉

韓國瑜喊話賴清德撤境外敵對勢力　沈伯洋：要搞笑就不要站出來

韓國瑜喊話賴清德撤境外敵對勢力　沈伯洋：要搞笑就不要站出來

中國公安懸賞通告後　網友號召斬殺閩南狼、懸賞百萬對賴清德不利

中國公安懸賞通告後　網友號召斬殺閩南狼、懸賞百萬對賴清德不利

關鍵字：

沈伯洋中國通緝德國聽證台獨紅色通緝韓國瑜國民黨民進黨台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

最難交到知心好友星座Top 3

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面