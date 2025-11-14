藍白讓步　民進黨團提案「國會譴責中共跨國鎮壓」逕付二讀

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／立委沈伯洋國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，民進黨團今（14日）上午5點到議場排隊遞案，盼以國會名義發聲明譴責中國行為。而今日院會中，民進黨團所提議程草案一度被全數封殺，經協商後，國民黨、民眾黨也讓步，該案排入今日討論事項中，最後依照協商結論逕付二讀，並交付黨團協商。

中國國台辦去年將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；近日透過重慶公安局援引「中華人民共和國刑法」及「懲獨22條」，以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，並強調，這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。民進黨團上周曾提案，國會發表共同聲明，呼籲中共克制。當時國民黨團反對、民眾黨團則表示要帶回研究。

今日上午再次遞案，綠委吳思瑤表示，，透過國會對中國跨境鎮壓譴責，這是世界正在進行式，台灣做為當事人，希望國會不要自外於國際民主國家浪潮，不能繼續無動於衷，呼籲在野黨立委，今天這個決議案全台灣甚至全世界都在看。

民進黨團提出的決議案共有3項訴求，一、針對中共將我國國會議員羅織入罪，並威脅恫嚇台灣人民之跨國鎮壓惡行，予以最嚴厲譴責。二、中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權，亦無權對我國人民實施任何懲戒，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利。

決議案指出，立法院應無分朝野，堅守國家主權不容侵犯、自由民主不容踐踏、台灣人民不容恫嚇之基本立場，共同捍衛台灣主權與民主自由。

案由也提到，第三、為保障我國人民的基本權利與人身安全，政府應積極採取必要的應處措施及防範作為，並與國際社會加強合作，共同反制與杜絕任何侵犯他國主權、危害民主自由及人身安全之粗暴行為，以確保民主社會不受跨國鎮壓之威脅。