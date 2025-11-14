　
政治

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

▲▼立委王義川召開「跟蹤政敵、政治醜聞 」偷拍集團現形記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲綠委王義川。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

輝達總部將落腳北士科T17、T18，北市府與擁有地上權的新壽達成合意解約，「分手費」44.34億元，北市議會已於日前無異議通過備查。綠委王義川卻發文質疑，有沒有圖利或違反相關法令的問題？引發批評，就連黨內也不認同。對此，王義川今（14日）受訪時改口稱，為經濟發展招商，全民樂見也支持，只是提醒不要讓基層公務員為難，「所以北市府這幾個月修改內部相關規定，這方向都是對的，蔣萬安是學法律的，有十足把握就勇敢推進，這沒問題」。

王義川表示，公有土地設定地上權標租標售過程，制度如果有法律不足就要進行相關修改，台北市政府、蔣萬安市長是學法律的，相關改變不要讓公務員為難，為了國家的公益性，為了經濟發展進行相關招商，這是全民樂見也支持，但在制度上，尤其法律進行相關改變，不要讓最基層公務員感到為難，「所以北市府這幾個月修改內部相關規定，這方向都是對的，希望蔣萬安步步為營，讓公務員辦理案子有十足法律支持，讓這個案子盡快完成」。

至於北市府反嗆，賴清德、劉世芳都支持此案，王義川表示，這個事情他已經觀察很久，修法是北市府在這兩個月進行相關內部市府自治法規，「只是在提醒蔣萬安他學法律，這樣幫國家招商的政策都支持，不會有人反對，找國際大廠設總部，但相關法律配套不要讓人為難」。

有覺得哪個地方不對？王義川強調，他只是提醒，公務員要寫下簽呈、數字跟時間、金額，都要有所本，是提醒蔣萬安市府不要讓公務員寫簽呈的過程，心理沒有把握，對公務員不好，「他學法律，一定可以幫台北市政府同仁，全面符合相關規定下，盡速把國際大廠能夠招商到台灣設總部或研發中心」。

王義川表示，文章講的是制度，沒有扯到任何個人，希望制度在蔣萬安市長領導下，不要讓公務員為難，只是提醒蔣萬安要步步為營，不要讓基層公務員覺得為難，「蔣市長有十足把握，就要趕快加速，讓招商案子盡快定案，他學法律，他有十足把握就勇敢推進，這沒問題」。

至於網友說支持你去告圖利？王義川反問，這為何要告？這有什麼好告的，這要告什麼，「我講得很清楚，是制度，跟誰怎麼圖利ABCDE完全無關，我談的是制度，讓辦案的公務員大家都不要辦的過程中為難，蔣萬安學法，應該辦理案子在法律支持上更有信心，避免公務員辦了後面還要擔心」。

至於認為有沒有圖利，王義川表示，他是說有沒有專家面對這樣的制度有什麼想法，「我舉的都是一個通案，在這樣的狀況下，會不會涉及其他跟法律有關的課題」。

11/12 全台詐欺最新數據

遭逼問沈伯洋選北市　蔣萬安尬笑：沒在想選舉

遭逼問沈伯洋選北市　蔣萬安尬笑：沒在想選舉

聯電創辦人曹興誠建議總統賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，更指沈伯洋各方面都能輾壓現任市長蔣萬安。台北市長蔣萬安今（14日）赴議會進行專案報告，議員徐立信3度詢問蔣萬安是否認為沈伯洋參選北市為最強對手，只見蔣萬安面露尷尬微笑強調，「市府團隊都在全力拚市政，真的沒有人在想選舉的事，因為還有很長一段時間。」副市長李四川坐一旁也露出無奈笑容。

控北市府網站出現「上海市」翻車　高嘉瑜不認錯：網頁應禁止翻譯

控北市府網站出現「上海市」翻車　高嘉瑜不認錯：網頁應禁止翻譯

沈伯洋今返國　指中共覺得被突襲「要跟蹤應該沒那麼容易」

沈伯洋今返國　指中共覺得被突襲「要跟蹤應該沒那麼容易」

打臉鄭麗文！　藍委曝民調57%挺增國防預算

打臉鄭麗文！　藍委曝民調57%挺增國防預算

藍名嘴抹黑太子集團曾捐政治獻金翻車　邱議瑩提告媒體要求3天內道歉

藍名嘴抹黑太子集團曾捐政治獻金翻車　邱議瑩提告媒體要求3天內道歉

王義川 輝達 北士科 蔣萬安 招商案 法律 制度 圖利 北市府 國民黨

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

