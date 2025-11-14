質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

▲綠委王義川。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

輝達總部將落腳北士科T17、T18，北市府與擁有地上權的新壽達成合意解約，「分手費」44.34億元，北市議會已於日前無異議通過備查。綠委王義川卻發文質疑，有沒有圖利或違反相關法令的問題？引發批評，就連黨內也不認同。對此，王義川今（14日）受訪時改口稱，為經濟發展招商，全民樂見也支持，只是提醒不要讓基層公務員為難，「所以北市府這幾個月修改內部相關規定，這方向都是對的，蔣萬安是學法律的，有十足把握就勇敢推進，這沒問題」。

王義川表示，公有土地設定地上權標租標售過程，制度如果有法律不足就要進行相關修改，台北市政府、蔣萬安市長是學法律的，相關改變不要讓公務員為難，為了國家的公益性，為了經濟發展進行相關招商，這是全民樂見也支持，但在制度上，尤其法律進行相關改變，不要讓最基層公務員感到為難，「所以北市府這幾個月修改內部相關規定，這方向都是對的，希望蔣萬安步步為營，讓公務員辦理案子有十足法律支持，讓這個案子盡快完成」。

至於北市府反嗆，賴清德、劉世芳都支持此案，王義川表示，這個事情他已經觀察很久，修法是北市府在這兩個月進行相關內部市府自治法規，「只是在提醒蔣萬安他學法律，這樣幫國家招商的政策都支持，不會有人反對，找國際大廠設總部，但相關法律配套不要讓人為難」。

有覺得哪個地方不對？王義川強調，他只是提醒，公務員要寫下簽呈、數字跟時間、金額，都要有所本，是提醒蔣萬安市府不要讓公務員寫簽呈的過程，心理沒有把握，對公務員不好，「他學法律，一定可以幫台北市政府同仁，全面符合相關規定下，盡速把國際大廠能夠招商到台灣設總部或研發中心」。

王義川表示，文章講的是制度，沒有扯到任何個人，希望制度在蔣萬安市長領導下，不要讓公務員為難，只是提醒蔣萬安要步步為營，不要讓基層公務員覺得為難，「蔣市長有十足把握，就要趕快加速，讓招商案子盡快定案，他學法律，他有十足把握就勇敢推進，這沒問題」。

至於網友說支持你去告圖利？王義川反問，這為何要告？這有什麼好告的，這要告什麼，「我講得很清楚，是制度，跟誰怎麼圖利ABCDE完全無關，我談的是制度，讓辦案的公務員大家都不要辦的過程中為難，蔣萬安學法，應該辦理案子在法律支持上更有信心，避免公務員辦了後面還要擔心」。

至於認為有沒有圖利，王義川表示，他是說有沒有專家面對這樣的制度有什麼想法，「我舉的都是一個通案，在這樣的狀況下，會不會涉及其他跟法律有關的課題」。