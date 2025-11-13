嚴堵豬瘟！農業部取消「首次非故意免罰」　收寄豬肉郵包初犯罰20萬

▲農業部動植物防疫檢疫署組長林念農出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

農業部今（13日）在行政院會中報告「解除非洲豬瘟禁運禁宰後之防疫措施、產銷調節」。為了防堵旅客違規將豬肉製品攜帶入境，農業部修改取消「首次非故意免罰」規定，自11月6日起寄遞含豬肉郵包的違規輸入人（收件人），無論故意、過失「一律裁罰」，首次裁罰20萬元、第二次增加到100萬元。

農業部動植物防疫檢疫署組長林念農說，目前在邊境部分仍有旅客違規攜帶或是外籍移工走私的風險，透過防檢署、關務署、數發部及海巡署等，從各個面向強化邊境把關機制。

林念農表示，防檢署部分，手檢區強制查檢，拒檢者由關務署指定查驗。此外，也修改規定，自114年11月6日起，違規輸入遞含豬肉郵包，無論故意或過失「一律裁罰」，首次裁罰20萬、第二次100萬。關務署高風險旅客、貨物人工開箱查驗比率至少提高20%以上。

另外，數發部也針對境外電商管理，要求所主管平台落實執行動傳條例38-3條規定加註防疫警語、限制接取等措施；若平台未依規定辦理，主管機關農業部依法得予以裁罰。此外，也邀集相關平台業者，依據「兩岸人民關係條例」，共同研商違規廣告限制投放之具體措施。

農業部長陳駿季說，過往常見輸入時聲稱「不知道裡面是什麼」，利用這樣的規範逃避罰則，因此修改規定。但若遭罰認為冤枉，可以提起相關訴願等行政救濟作為。