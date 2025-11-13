　
地方 地方焦點

新北污水自行納管破25萬戶　接管普及率全國第一

▲新北污水自行納管破25萬戶。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市水利局會同專業技師及合格承裝廠商進行設施位置及屬性查驗。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局最新統計指出，污水自行納管戶數已突破25萬戶大關，達到25萬2,970戶。新北市用戶接管普及率70.83%，總接管戶數126萬3,667戶（含自行納管252,970戶)，全國第一。這項全國紀錄，不僅代表住家環境更衛生、更乾淨，更實質改善了周邊河川水質，讓新北市正穩步成為更好住、更環保的宜居城市。

新北市政府近年積極投入水環境改善工程，污水下水道接管成績斐然。為持續擴大污水接管率，新北市府有一項重要的規定，「現在蓋的新房子，要自己主動申請把污水接到公共管線」。這個自行申請污水納管主要分為三個階段，包含接入人孔設施的指定套繪、用戶聯接設計審查及用戶聯接完工查驗來實施，目的是要讓新建物在規劃初期時就做好準備，將污水管線與城市管網一起弄好。

▲新北污水自行納管破25萬戶。（圖／新北市水利局提供）

▲完工查驗設施位置及屬性，確認施工內容與書圖一致。

水利局長宋德仁表示，透過這種「源頭管理」模式，不僅能有效提升污水接管效率，避免未來二次施工的資源浪費，更能確保每一滴家庭污水都能經過妥善處理，減少未處理的廢水直接排入河川，對環境造成的衝擊。

宋德仁進一步說明，污水下水道接管，其實跟每位市民的生活品質息息相關。當家裡污水接到公共管線後，就不用再煩惱傳統化糞池要請人來抽肥，可以減少很多臭味和蚊蟲。更重要的是，當全市的髒水都處理好，淡水河、新店溪這些地方的水質就會明顯改善，市民去河邊散步、運動時，就能感受到環境真的變美了、空氣也變好了。

水利局表示，透過持續性的專業投入和政策引導，新北市不僅要持續提升接管戶數的數量，更要確保每一棟新舊建築都能成為現代化污水處理網絡的一環，一起為我們生活環境的改善共同來努力。申請作業表單及申請程序可至新北市府雲端服務櫃台（https://reurl.cc/EX65Oa）下載，若有相關疑問亦可來電洽詢：02-8923-2300轉3222、3235、3220。

▲新北污水自行納管破25萬戶。（圖／新北市水利局提供）

▲透過CCTV檢視管線品質，確保管線埋設是否符合規定。

▲新北污水自行納管破25萬戶。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市新建物污水自行申請納管，讓新北市成為更好住、更環保的宜居城市。

新北污水自行納管破25萬戶　接管普及率全國第一

