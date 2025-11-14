　
    • 　
>
政治

提名24席！民進黨彰化縣議會拚過半　提前布局2026

▲民進黨彰化縣黨部布局2026議員提名24席。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

▲民進黨彰化縣黨部議員提名24席。（圖／民進黨彰化縣黨部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2026年彰化縣議員選舉戰鼓提前敲響！民進黨彰化縣黨部執委會近日拍板通過，在全縣十個選區將一共提名24席議員，不僅超過現有的17席，更是現任席次的1.4倍。縣黨部主委楊富鈞透露，此次策略是「小雞先跑，母雞後追」，希望先讓議員參選人就戰鬥位置，再與未來的縣長參選人組成聯合作戰團隊，全力衝刺議會席次，目標讓民進黨在彰化重返執政。

根據民進黨彰化縣黨部通過的提名方案，全縣十個選區無一遺漏，均有提名佈局。具體提名席次為：第一選區（彰化）5席、第二選區（鹿港）3席、第三選區（和美）3席、第四選區（員林）3席、第五選區（溪湖）2席、第六選區（田中）2席、第七選區（北斗）2席、第八選區（二林）2席，外加平地與山地原住民選區各1席。

值得注意的是，此次提名策略明顯採取「攻守兼備」。在現任席次較少的選區，如員林區（現任1席提名3席）、溪湖區（現任1席提名2席）及北斗區（現任1席提名2席），均採取擴張性提名，展現強烈的進取意圖。而在原住民選區，由於目前並無現任席次，此次各提名1席，也被視為開拓新版圖的嘗試。

縣黨部主委楊富鈞接受訪問時直言，這次縣議員提名時程刻意比縣長提名更早，就是希望先讓「小雞」（議員參選人）進入戰鬥狀態。等縣長參選人這隻「母雞」確定後，再由母雞帶小雞一起拚。台灣民眾黨南北彰各提名一席，分別是現任議員吳韋達及六連霸議員張雪如參選。

各區提名與現任縣議員席次如下：

第一選區（彰化區）提名現任5席：許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢
第二選區（鹿港區）提名3席包含現任2席藍駿宇、楊妙月
第三選區（和美區）提名現任3席：周君綾、賴清美、蕭文雄
第四選區（員林區）提名3席包含現任張欣倩
第五選區（溪湖區）提名2席包含現任劉珊伶
第六選區（田中區）提名現任2席：詹琬惠、許書維
第七選區（北斗區）提名2席包含現任李俊諭
第八選區（二林區）提名現任2席：洪子超、洪騰明
第九及第十選區平地及山地原住民各提名1席
 

11/12 全台詐欺最新數據

關鍵字：

彰化縣議員民進黨縣黨部

