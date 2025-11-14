　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕3犯撞死機車騎士竟肇逃　無照男和解仍判囚8年理由曝光

▲彰化男第3次酒駕撞死騎士。（資料圖／民眾提供）

▲彰化男第3次酒駕撞死騎士。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名黃姓男子，2年前酒駕無照上路，在伸港鄉一處閃紅閃黃燈交叉路口撞上一名機車騎士，竟然直接逃離現場，導致66歲的柯姓騎士傷重不治。警方在案發後3小時內火速上門逮人酒測值仍高達0.65，同時發現被告已有2度酒駕前科，該案由國民法官審理，今日中午宣判，依酒駕致死及肇事逃逸等罪，重判8年徒刑。

這起悲劇發生在112年11月25日凌晨零時許，黃姓男子在喝酒後，明知自己已經不能安全駕駛，卻仍然無照開車上路。當他行經伸港鄉建國路與曾家路交叉口時，直接撞上正要轉彎的66歲柯姓騎士。黃男在撞人後不但沒有下車查看，反而加速逃離現場，留下重傷倒地的柯姓騎士。雖然被害人被緊急送醫，但最終仍因腦部重創不幸死亡。

案發後，警方立即調閱周邊監視器，鎖定黃男涉案。在案發短短3小時內就上門將他逮捕。令人震驚的是，即使經過3小時，黃男的酒測值仍然高達0.65，遠遠超過法定標準。在證據確鑿的情況下，黃男坦承犯行。經檢警偵辦發現，這已經是他第三度酒駕，之前就有兩次酒駕前科，駕照早已被吊銷。

檢方依據刑法第185條之3第3項前段、第1項第1款之曾犯不能安全駕駛罪經有罪判決確定後10年內，再犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，致不能安全駕駛動力交通工具而駕駛因而致人於死罪嫌。及刑法第185條之4第1項後段之駕駛動力交通工具致人於死而逃逸罪嫌，提起公訴。

▲彰化男第3次酒駕撞死騎士。（資料圖／民眾提供）

▲騎士機車被撞爛。（資料圖／民眾提供）

這起案件由國民法官參審，審理過程中發現，雖然事發路口黃男方向是閃黃燈，被害騎士方向是閃紅燈，雙方都有肇事責任。但合議庭認為，黃男身為酒駕累犯，明知酒駕違法卻一再犯案，肇事後又逃逸，直到警方找上門才認罪，行為實在不可原諒。

雖然黃男在審理過程中與被害人家屬已達成調解，但合議庭認為，酒駕致人死亡對社會危害重大，又無照上路撞到人又肇逃，行為不值得同情。依「酒後駕車致人於死罪」判處7年徒刑，另依「肇事致人死亡逃逸罪」判處1年10月，合併應執行8年有期徒刑。

經查黃男首次酒駕紀錄，發生於2013年7月。當天晚上，他在路邊的臭豆腐店喝啤酒，結束後竟然還騎機車上路。結果才出發沒多久，大約晚上9點多，就在路上被警察攔檢。警方一測，發現他的酒測值高達每公升0.58毫克，遠遠超過當時的標準。最後他被法院依不能安全駕駛罪判刑，處以2個月有期徒刑，併科1萬元罰金。

就在同一年12月，距離第一次酒駕才不到五個月，又再次犯案。他晚上在工廠吃了兩碗加了米酒的燒酒雞後，照樣騎機車上路。結果這次更嚴重，他直接與另一名機車騎士發生碰撞，導致兩人雙雙受傷倒地。雖然車禍當下在醫院測得的酒測值為0.22毫克，但法官根據他從喝酒到被檢測的時間間隔進行推算，判定他騎車當下的酒測值應該高達約0.40毫克。法院審理時，也考量到他已經是「累犯」，因此再次判處他2個月有期徒刑，併科4千元罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達小金雞股價重挫逾8%　外媒點名「AI泡沫核心」
「泉月樓行館」遭爆違建！罰30萬
演唱會票讓給外國旅客　黃捷轟交通部：不應犧牲我國粉絲權益
五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　明細曝光
更強冷空氣要來了！　最低溫探14度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

基隆工地害鄰宅出現「大天坑」　市府急令停工、上百戶待安全鑑定

「泉月樓行館」遭爆違建！縣府證實農地非農用罰30萬　無民宿登記

酒駕3犯撞死機車騎士竟肇逃　無照男和解仍判囚8年理由曝光

「體育元宇宙」ETmeta吸金破7億！北檢起訴10人　主嫌求刑10年

五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　奪命明細曝光　

台9線嚴重事故！小客車雙黃線迴轉　19歲無照騎士撞上送進ICU

獨／天母「3顆芭樂600元」！記者實測購買...闆娘霸氣曝高價關鍵

五楊高架休旅車行駛中「冒煙竄火」燒剩鐵架　駕駛驚險逃死劫

引水人月薪122萬！高雄港登船跌傷斷腿　休養10個月獲賠1296萬

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

基隆工地害鄰宅出現「大天坑」　市府急令停工、上百戶待安全鑑定

「泉月樓行館」遭爆違建！縣府證實農地非農用罰30萬　無民宿登記

酒駕3犯撞死機車騎士竟肇逃　無照男和解仍判囚8年理由曝光

「體育元宇宙」ETmeta吸金破7億！北檢起訴10人　主嫌求刑10年

五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　奪命明細曝光　

台9線嚴重事故！小客車雙黃線迴轉　19歲無照騎士撞上送進ICU

獨／天母「3顆芭樂600元」！記者實測購買...闆娘霸氣曝高價關鍵

五楊高架休旅車行駛中「冒煙竄火」燒剩鐵架　駕駛驚險逃死劫

引水人月薪122萬！高雄港登船跌傷斷腿　休養10個月獲賠1296萬

星巴克福吉茶那堤最強平替？！網友狂推「焙茶咖啡拿鐵」　買一送一直接掃貨

0.07％ChatGPT用戶有躁鬱、輕生徵兆　學者示警：實際可能更多人

坤達遭起訴2年8個月　復工《玩很大》生變　憲哥「內心要充分悔過」

葉宏蔚、詹又蓁挺進熊本大師賽混雙4強　混雙年終總決賽再燃希望

「人人犬舍」百狗轉送其他業者　苗栗縣長：依法收容數量有上限

「45年老屋／8年新屋」總價差300萬　選哪間？專家曝1關鍵：可考慮

川普本屆首度宣布對台軍售　總統府：感謝支持台灣提升防衛能力

五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

中華郵政推6款「駿馬鑄錠」　最貴典藏組飆到5萬3600元

股市添動能！勞動基金500億委外代操招標　12／17報名截止

吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

即／閃兵案坤達、陳柏霖、修杰楷全起訴！12人名單曝光

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

82歲豐腴嬤成乾屍「只剩一小袋」白狗陪葬

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

5連霸林智勇詐保！判囚4年6月定讞...立即解職

殺掉闖屋惡煞主張無罪失敗

宜蘭泉月樓行館防淹爆紅　違章建築遭縣府列管

五口命案李女恐嚇「讓你看抓狂的菲菲」

沒領重陽禮金嬤孤獨死　志工2周前曾訪視

更多熱門

相關新聞

不爽網路留言！3高工學生校門前當街爆拉扯

不爽網路留言！3高工學生校門前當街爆拉扯

南彰化某高工校門口昨(13日)上午發生學生衝突事件！有3名學生在上學時間，突然在校門前馬路邊互相拉扯，引來不少同學圍觀。幸好老師們正好在門口指揮交通，立刻衝上前拉開即時阻止。但過程被路過民眾拍下po網，引發熱議。警方已主動介入調持，疑因網路留言引起，校方緊急啟動輔導機制，避免類似狀況再度發生。

馬路成牧場！ 彰化139線驚見羊群亂竄　用路人驚魂

馬路成牧場！ 彰化139線驚見羊群亂竄　用路人驚魂

即／鹿港塑膠工廠大火　現場搶救畫面曝

即／鹿港塑膠工廠大火　現場搶救畫面曝

假檢警詐140萬+黃金683兩　2年後金價飆破億

假檢警詐140萬+黃金683兩　2年後金價飆破億

彰檢偵辦芬普尼毒蛋案　搜索雞場帶回負責人

彰檢偵辦芬普尼毒蛋案　搜索雞場帶回負責人

關鍵字：

彰化國審酒駕判決無照調解

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面