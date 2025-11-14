酒駕3犯撞死機車騎士竟肇逃　無照男和解仍判囚8年理由曝光

▲彰化男第3次酒駕撞死騎士。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名黃姓男子，2年前酒駕無照上路，在伸港鄉一處閃紅閃黃燈交叉路口撞上一名機車騎士，竟然直接逃離現場，導致66歲的柯姓騎士傷重不治。警方在案發後3小時內火速上門逮人酒測值仍高達0.65，同時發現被告已有2度酒駕前科，該案由國民法官審理，今日中午宣判，依酒駕致死及肇事逃逸等罪，重判8年徒刑。

這起悲劇發生在112年11月25日凌晨零時許，黃姓男子在喝酒後，明知自己已經不能安全駕駛，卻仍然無照開車上路。當他行經伸港鄉建國路與曾家路交叉口時，直接撞上正要轉彎的66歲柯姓騎士。黃男在撞人後不但沒有下車查看，反而加速逃離現場，留下重傷倒地的柯姓騎士。雖然被害人被緊急送醫，但最終仍因腦部重創不幸死亡。

案發後，警方立即調閱周邊監視器，鎖定黃男涉案。在案發短短3小時內就上門將他逮捕。令人震驚的是，即使經過3小時，黃男的酒測值仍然高達0.65，遠遠超過法定標準。在證據確鑿的情況下，黃男坦承犯行。經檢警偵辦發現，這已經是他第三度酒駕，之前就有兩次酒駕前科，駕照早已被吊銷。

檢方依據刑法第185條之3第3項前段、第1項第1款之曾犯不能安全駕駛罪經有罪判決確定後10年內，再犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，致不能安全駕駛動力交通工具而駕駛因而致人於死罪嫌。及刑法第185條之4第1項後段之駕駛動力交通工具致人於死而逃逸罪嫌，提起公訴。

▲騎士機車被撞爛。（資料圖／民眾提供）

這起案件由國民法官參審，審理過程中發現，雖然事發路口黃男方向是閃黃燈，被害騎士方向是閃紅燈，雙方都有肇事責任。但合議庭認為，黃男身為酒駕累犯，明知酒駕違法卻一再犯案，肇事後又逃逸，直到警方找上門才認罪，行為實在不可原諒。

雖然黃男在審理過程中與被害人家屬已達成調解，但合議庭認為，酒駕致人死亡對社會危害重大，又無照上路撞到人又肇逃，行為不值得同情。依「酒後駕車致人於死罪」判處7年徒刑，另依「肇事致人死亡逃逸罪」判處1年10月，合併應執行8年有期徒刑。

經查黃男首次酒駕紀錄，發生於2013年7月。當天晚上，他在路邊的臭豆腐店喝啤酒，結束後竟然還騎機車上路。結果才出發沒多久，大約晚上9點多，就在路上被警察攔檢。警方一測，發現他的酒測值高達每公升0.58毫克，遠遠超過當時的標準。最後他被法院依不能安全駕駛罪判刑，處以2個月有期徒刑，併科1萬元罰金。

就在同一年12月，距離第一次酒駕才不到五個月，又再次犯案。他晚上在工廠吃了兩碗加了米酒的燒酒雞後，照樣騎機車上路。結果這次更嚴重，他直接與另一名機車騎士發生碰撞，導致兩人雙雙受傷倒地。雖然車禍當下在醫院測得的酒測值為0.22毫克，但法官根據他從喝酒到被檢測的時間間隔進行推算，判定他騎車當下的酒測值應該高達約0.40毫克。法院審理時，也考量到他已經是「累犯」，因此再次判處他2個月有期徒刑，併科4千元罰金。