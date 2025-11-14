屏東輕罪者回饋社區！1年累積42萬工時　創造4614萬公益價值

▲屏東地檢署舉辦「114 年度社會勞動及義務勞務執行機構聘任典禮、表揚暨年終座談會」。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署今（14）日舉辦「114 年度社會勞動及義務勞務執行機構聘任典禮、表揚暨年終座談會」，感謝各單位長期支持社區處遇制度，讓犯下輕微過失、有心悔改的民眾能以實際行動回饋社區。統計一年累積近 24 萬工時、創造高達 4614 萬元公益價值，相當於每個機構具備3名全職人力，展現「善的循環」力量。典禮中並頒發績優獎項及聘任證書，期盼持續深化司法柔性與社會共好。

屏東地檢署今( 14 )日舉辦「114 年度社會勞動及義務勞務執行機構聘任典禮、表揚暨年終座談會」，檢察長陳盈錦親自出席，除肯定各協力機構的努力，也頒發獎座與聘任證書，感謝各方多年來共同推動社區處遇制度。

今年共有 8 個社會勞動績優機構與 4 個義務勞務績優機構獲獎，包括行政執行署屏東分署、屏東監獄、恆春旅遊醫院、萬巒鄉公所、潮州鎮公所、仁和關懷協進會、東港區漁會、新龍社區發展協會等單位。另有 46 間社會勞動執行機構與 25 間義務勞務機構獲頒 115 年度聘任證書。

統計至 114 年 10 月底，屏東地檢署已執行 34,743 人次社會勞動，累積 242,879 小時工時，若以基本工資時薪估算，公益價值達 4614 萬元。換算後，相當於每月提供約 461 萬元社區服務量能，平均每個合作機構約可獲得等同三名全職人力的勞務支援。

陳盈錦檢察長表示，社會勞動制度的核心價值，不僅是讓違法者付出代價，更是給予願意悔改的民眾一個不必入監的機會，避免因標籤化造成更多家庭與社會問題。他強調，「給人第二次機會，就是讓善的循環發生」，並感謝所有機關投入執行與陪伴。

屏東地檢署過去一年與多個機構合作推出多項專案，包括「敦親睦鄰」、「2025 熱帶農博 Village Future」、「社勞有愛‧勞動無礙」獨居長者災後重建、「農家樂食農教育」、端午節「粽志傳愛」及向日葵環境教育等。這些專案不僅協助弱勢，也讓社會勞動人真正感受到自己正在為社區帶來改變。

受理案件方面，近年犯罪型態顯著轉變，詐欺與洗錢已成主流，佔比達六成。案件數也自 110 年 474 件成長至 113 年 889 件，今年截至 10 月已達 812 件。地檢署將持續加強反詐宣導，提高民眾法律意識。

在年終研討會中，觀護人林佳琪、簡文發以多年實務經驗分享執行要領，內容涵蓋安全管理、現場紀錄與法律規定等，提升各機構處理社會勞動的專業度。會中交流熱烈，提出多項改善建議，共同為提升執行品質而努力。

屏東地檢署表示，未來將持續深化跨機構合作，強化社區處遇制度，落實柔性司法精神，讓更多人看見改過遷善的力量，並為地方帶來更穩定的正向循環。