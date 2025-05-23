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社會 社會焦點 保障人權

女受刑人監獄中惡搞！寫信誣人行賄司法官　害兒子羈押禁見

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署查出簡姓女子入監後仍涉誣告及偽造文書，企圖誤導司法，檢察官指揮搜索其親友住處及律師辦公室，檢察官複訊後，黃姓律師以8萬元交保，並限制出境、出海，簡女及其小兒子遭羈押禁見，大兒子則獲交保。

屏東地檢署指出，簡女先前因誣告、詐欺等案件被屏東地檢署起訴，業經判決確定，於2022年11月入監服刑，但她服刑期間亂寫虛構內容的「真相書信」，誣指和她有官司糾紛的幾人，向司法人員行賄，藉由黃姓律師以辯護人身分在獄中律師接見機會，轉交虛構之「真相書信」及指示紙條，再由黃姓律師轉交予友人，再由友人偽造相關人的印章及指模印章，蓋印在「真相書信」上，再簡女寄給監察機關、法院行告發或聲請再審。

檢察官楊士逸得知偵辦後，指揮廉政署南部地區調查組，於5月20日，傳喚簡女大兒子、小兒子及黃姓律師等人，並持屏東地方法院核發之搜索票至簡女服刑之監所、兩兒子相關處所，及黃姓律師辦公處所等處搜索，扣得「真相書信」等不實文件、指紋印章(指模印)及印章188枚，檢察官將持續追查犯罪工具來源、製造者及被害人範圍，以釐清完整犯行網路，經檢察官複訊後，黃姓律師以8萬元交保，`聲押禁見簡女及其兩名兒子，法官裁定簡女及小兒子羈押禁見，大兒子5萬元交保。

屏檢強調，誣告他人及偽造虛假證據之行為，除造成無辜被害人財產、時間、精神勞費及身心受創外，亦使審判、監察機關增加被誤導之危險性，嚴重破壞審判、監察機關之正常運作。針對任何妨害司法之行為，本署將秉持依法究辦、決不寬貸之立場，徹查到底，嚴懲不法，以維護社會公平正義與司法公信力。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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