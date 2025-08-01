　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

助中國網紅「文雷在路上」入境闖演習敏感區　電商公司老闆收押

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署日前接獲情資，指出有中國籍網紅假藉商務名義申請來臺，實際並未從事表定活動，涉嫌以虛偽資料非法入境。為查明案情，旋即指派檢察官侯慶忠指揮偵辦，於7月31日，持臺灣屏東地方法院核發之搜索票，前往屏東某電商公司及謝姓負責人住所等地搜索，當場查扣相關證物，訊後向法院聲押禁見獲准。

檢調查出，謝男今年以來經手3人入境，其中一名是7月間漢光演習演習期間，中國抖音網紅「文雷在路上」（本名文亞光）在淡水直播漢光漢習，被查獲已遭收容。

經初步調查發現，謝男與中國大陸某公司負責人共謀，藉由不實資料協助多名陸籍人士申辦來臺商務簽證，手法則是由這些有意來臺的陸籍人士，透過不詳代辦支付每人人民幣5,500至5,800元不等費用予陸方公司後，由該公司出具虛偽在職證明，並由謝男提供偽造之商務行程表、保證書、合約書及其所經營公司之財務報表等文件，供陸方遞送至內政部移民署進行簽證申請。

上述陸籍人士成功取得來臺許可後，並未依申請內容從事表定商務活動，而是進行其他未申報之行動，已嚴重影響主管機關對入境審查之正確性，且有侵害我國國家安全之疑慮。

檢察官偵訊後，認謝男涉犯刑法第215條、216條行使業務上登載不實文書罪及違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例第15條第1款、第79條第1項等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅、偽造證據或勾串共犯之虞，認有羈押原因及必要性，遂於今（1）日凌晨向臺灣屏東地方法院聲請羈押，經法院審理後，於今日下午裁定准予羈押並禁止接見、通信及收受物品。

屏東地檢署呼籲，入出境資料須依實申報，不得虛構事由或提供不實文件。任何藉名義包裝實則從事非表定行為者，除有違誠信，也可能構成刑事責任。民眾如發現疑似協助偽造文書、招攬非法來台活動等情事，歡迎向本署或移民署通報，共同維護國境安全與公共秩序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LINE照片過期打不開！神人曝「一招破解」超實用
女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都
快訊／停班停課最新資訊　3縣市宣布了
快訊／南橫墜谷　再尋獲屍塊與遺留物
民眾黨中評會開鍘　李貞秀停權3個月、張凱鈞停權1年半
快訊／黃呂錦茹交保了！步出北院畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都出包

助中國網紅「文雷在路上」入境闖演習敏感區　電商公司老闆收押

快訊／南橫墜谷車體清出近9成！車內無人影　再尋獲屍塊與遺留物

台中妹突看到「七爺八爺」嚇到魂飛掉　慘遭刺青男性侵

鮑魚大亨跑了！評鑑會認定高院法官4大違失　建議罰俸200萬

快訊／黃呂錦茹完成交保手續！步出北院畫面曝

快訊／屏東縣府宣布：8鄉鎮明停班停課！

台東身障男迷路　暖警靠衣服「3個字」助他平安返家

6菜+稀飯105元！男大鬧自助餐店「嫌貴不吃了」　菜色曝光

台師大女足被迫抽血案！吹哨者簡奇陞到案作證　已約談15人

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都出包

助中國網紅「文雷在路上」入境闖演習敏感區　電商公司老闆收押

快訊／南橫墜谷車體清出近9成！車內無人影　再尋獲屍塊與遺留物

台中妹突看到「七爺八爺」嚇到魂飛掉　慘遭刺青男性侵

鮑魚大亨跑了！評鑑會認定高院法官4大違失　建議罰俸200萬

快訊／黃呂錦茹完成交保手續！步出北院畫面曝

快訊／屏東縣府宣布：8鄉鎮明停班停課！

台東身障男迷路　暖警靠衣服「3個字」助他平安返家

6菜+稀飯105元！男大鬧自助餐店「嫌貴不吃了」　菜色曝光

台師大女足被迫抽血案！吹哨者簡奇陞到案作證　已約談15人

大場面後兄弟全隊狂轟猛炸　平野惠一笑稱：「要讓他們生氣」

家寧遭起訴避談金流　Andy委任律師59字發聲了！

台漫進軍25倍日本市場！蓋亞成立東京辦公室　台日共製作品曝光

陸客來台「狂掃經典飲料」　內行揭背後真相！

8月優惠「TOYOTA商旅、海力士」再加碼、X-trail特仕版追加100台！

17年前父母陪他追濱崎步　他霸氣包「兩天10張票」：換我請家人看

濱崎步小巨蛋開唱！人氣網紅裸上身拼了　泰辣約馬丁遮兩點：怕進不去

女公關「頸部被砍24刀」亡　保護令拖2個月...警方和法院都出包

不斷更新／明日停班停課最新資訊　高雄、嘉義、屏東宣布了

統一新洋投將到位　林岳平曝：鎖定無亞洲經驗強投

【泰格與雪兒】中華電信

社會熱門新聞

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

1家5口南橫墜谷　送水司機還原恐怖過程

新北腐爛箱屍　警方突襲逮捕1男

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

新莊箱屍結局超傻眼　29歲兒尿尿狂喊：誰都有爸爸

南橫17歲少女墜谷罹難　生父悲痛認屍　

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

更多熱門

相關新聞

酒駕被吊牌訂做假的繼續開　天兵男慘了

酒駕被吊牌訂做假的繼續開　天兵男慘了

彰化一名杜姓男子因酒駕被吊扣車牌，竟異想天開上網訂製「假車牌」懸掛上路，企圖規避監理機關稽查。警方於今年4月當場查獲，法院審理後依「行使偽造特種文書罪」判處拘役30日，可易科罰金，並沒收偽造車牌。

1G老濕揭露「網友最愛問的性問題」

1G老濕揭露「網友最愛問的性問題」

盲眼橘貓超派　堅持爬樹揍哥哥

盲眼橘貓超派　堅持爬樹揍哥哥

即／大罷免大失敗她仍在押　黃呂錦茹今首開庭

即／大罷免大失敗她仍在押　黃呂錦茹今首開庭

63萬YTR考到賽車執照！　「下週飛泰國」挑戰拉力賽

63萬YTR考到賽車執照！　「下週飛泰國」挑戰拉力賽

關鍵字：

網紅偽造文書非法入境屏東地檢商務簽證

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

賴清德公告「普發1萬」10/31前入帳

輕井澤「拾七石頭火鍋」宣布歇業

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面