人間國寶陳啓村木雕《卯兔星君》被偷了　廟方怒：天理不容

▲臺南市下營九龍太子宮元辰殿《卯兔星君》被偷 。（圖／取自九龍太子宮臉書）

記者陳崑福／屏東報導

臺南市下營九龍太子宮元辰殿供奉已 27 年、由人間國寶陳啟村雕刻全臺唯一的《卯兔星君》今(14日)凌晨2時左右被偷，廟方強烈譴責此違法行徑並報案，「上天有眼、法理不容，莫走黑暗之途」也呼籲竊賊儘速悔悟歸還；而陳啟村得知消息感到很痛心。

九龍太子宮表示，卯兔星君神威顯赫、護佑信眾多年，屬全臺唯一、不可替代，「根本無法變賣、也不可能被收藏界接手」，呼籲竊賊自省惡路上天朗鑑，眾神有眼法理不容，呼籲儘早歸還神尊。

人間國寶陳啟村14日表示，他生肖屬兔，因此在1999年以牛樟木雕刻這尊「卯兔星君」，以中國傳統中的「十二生肖」守護神為概念，他將祂形塑成一種文人的打扮，右手肘擱置在一旁高几上，左手抱一白兔置於膝前，頭髮均以彩繪敷色，外加部份金箔，呈現睿智沉穩、雍容雅韻之姿。規格：66 x 45 x 35 cm，是國內無可取代的宗教木雕作品。頭髮均以彩繪敷色，外加部份金箔，顯得雍容華貴。當年價格就在百萬元。

由於臺南下營九龍太子宮有供奉他雕刻的其他神尊，27年前，九龍太子宮主事者前來拜訪看到後，也被該宮典藏。

陳啓村指出，近年來他的作品價值節節高攀升，可能引起歹徒或宗教狂熱者覬覦，但該作獨一無二，「竊賊根本無處銷贓、脫手，只能盡早歸還」。而臺南市長陳偉哲已指示警方全力追查，文化資產管理單位也同步介入，若神尊在過程中受損，將負責修復作業。

目前廟方已向警方報案，並公布神尊照片與監視畫面，希望社會大眾協助尋回至高信仰象徵，盡快讓卯兔星君重返殿內、安定民心。