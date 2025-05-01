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黃偉哲19度上東森農場！揪小朋友力挺關廟鳳梨　軟萌娃娃音喊讚8千公斤全賣光

▲▼台南市長黃偉哲第19次登上東森農場，推廣台南關廟優質金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲在東森購物營運長洪茂光（左1）與主持人怡君（左2）的熱切歡迎下，臺南市長黃偉哲（右2）19度親上東森電視購物《東森農場》節目，帶著鳳梨農家小玲姐（右1）力挺臺南關廟鳳梨！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／新北報導

提到臺南關廟，許多人腦海中立刻浮現那飽滿多汁、甜美濃郁的金鑽鳳梨！得天獨厚的地理位置，讓關廟擁有充足的陽光和排水良好的土壤，生長在這裡的鳳梨每一顆都吸飽陽光的精華，散發出令人垂涎的香氣。臺南關廟金鑽鳳梨近日迎來盛產季，經常為臺南農作物跑透透的臺南市長黃偉哲，再度為了關廟鳳梨親上《東森農場》直播節目，這次還帶來「驚喜小嘉賓」！期望延續過往多檔農產熱銷佳績，為關廟金鑽鳳梨再創銷售高峰。一向不吝為會員謀好康的東森購物董事長王令麟也祭出50%東森幣回饋，超划算優惠加上新鮮現採、產地直送，短短時間內就把8,000公斤的鳳梨全部銷售一空！

▲▼台南市長黃偉哲第19次登上東森農場，推廣台南關廟優質金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼此次販售的臺南關廟金鑽鳳梨，是外銷日本、韓國、新加坡的特優等級，每顆重約1.5～2公斤，果心纖維極少，市長黃偉哲特別掛保證「整顆皆可食用」！

▲▼台南市長黃偉哲第19次登上東森農場，推廣台南關廟優質金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

富含維生素C、膳食纖維及多種酵素的鳳梨，是健康美味的水果代表，尤其來自關廟的鳳梨，紮實飽滿的果肉與酸甜交織的完美比例，每一口都充滿層次，讓人回味無窮！臺南市長黃偉哲表示，今年提供給《東森農場》的關廟金鑽鳳梨，數量其實沒有往年多。「但不是因為收成不好，而是銷路太好了，連鳳梨心都可以吃的關廟金鑽鳳梨打破很多外國人的思維，而且吃完以後留在舌尖上的是淡淡微酸、不怕咬舌，所以現在幾乎都已經外銷到日本、韓國與新加坡了。」主持人怡君也表示，這次很謝謝市長特別幫《東森農場》留下限量的組數，讓東森購物會員不用憑運氣挑選，就有機會吃到「市長掛保證」的頂級鳳梨。

此次最難得的是，臺南市保東國小校長張茵倩也帶著附設幼兒園9位師生一起加入市長的行列，原來這幾位小朋友就是出身關廟，每天看著阿公阿嬤在鳳梨田農作，對鳳梨格外有感情。直播現場，小朋友分享他們創作的繪本童詩，現場瞬間充滿童言童語以及歡笑聲，為這一次的《東森農場》增添有別於以往的童趣氛圍！

▲▼台南市長黃偉哲第19次登上東森農場，推廣台南關廟優質金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲穿上鳳梨裝的小朋友童言童語表示，這趟來臺北是要「幫阿公阿嬤賣鳳梨」，讓臺南市長黃偉哲聽聞幽默制止，「你們是來介紹鳳梨，賣鳳梨的工作交給市長就好！」

「平常大家去市場買鳳梨會有保證嗎？」主持人怡君幽默道，此次在東森購物開賣的臺南關廟金鑽鳳梨，第一有臺南市長的保證，同時也是外銷國外的特優等級17號金鑽鳳梨，每顆重約1.5～2公斤，甜度平均14度以上，並且經過多項藥檢通過，可安心享用，「而且保證每一顆鳳梨都是又甜又細緻的『鼓聲果』，連鳳梨心都可以吃！」

什麼是「鼓聲果」？在直播現場黃偉哲也親自上陣，示範如何挑選高品質鳳梨。他特別拿出專屬敲擊棒輕敲鳳梨，透過果實回傳的聲音來判斷熟度與品質。原來，聲音回音如「鼓聲」就代表果肉紮實、甜度高；如果聲音沉悶、類似「肉聲」，則表示水分多，但甜度可能不如預期。「這就是我們農民的智慧，也是關廟鳳梨即使在日本、新加坡一顆要賣到台幣200元，還是受到這麼多國外消費者青睞的原因之一。」

▲▼台南市長黃偉哲第19次登上東森農場，推廣台南關廟優質金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲市長黃偉哲與怡君現場示範「鼓聲果」挑選法，以敲擊方式與回音辨識鳳梨的品質！

▲▼台南市長黃偉哲第19次登上東森農場，推廣台南關廟優質金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲強調「會員下單才會在地採收」的關廟金鑽鳳梨，透過東森購物的冷鏈物流系統，讓每一顆從產地出發的鳳梨，送達到消費者手中時仍保留最新鮮多汁的口感。

為了回饋消費者對臺南農產品的支持，東森購物也於本次直播推出限時優惠，每盒關廟金鑽鳳梨約有6～8顆、重達10公斤，總市價1,190元、直播限定價890元，加碼再贈送50%東森幣回饋，等同於「買一送一」！主持人怡君與市長黃偉哲掐指一算發現，折算以後平均每顆外銷等級的特優關廟金鑽鳳梨，每顆只要約64元，宅配運費也由東森購物吸收，無怪乎在短短時間內，限量8,000公斤就被熱情的會員朋友搶購一空。購買3組以上的會員朋友，還能拿到加碼贈送的小朋友手繪「鳳梨燈籠」，幫自己招來「旺旺來」的好運。

▲▼台南市長黃偉哲第19次登上東森農場，推廣台南關廟優質金鑽鳳梨。（圖／記者湯興漢攝）

▲在家吃不夠，小朋友在休息時也不忘開心品嚐又甜又juicy的關廟金鑽鳳梨！

市長黃偉哲也特別感謝東森購物，多年來以嚴格選品的標準，透過直播平台將臺南優質農產品推向全國，協助農民拓展銷售通路。「不怕貨比貨，只怕不識貨！」他與有榮焉地表示，臺南的農特產品品質本來就好、經得起比較，過去透過《東森農場》成功行銷的包括麻豆文旦、南化愛文芒果與東山柳丁等品項，消費者口碑良好，去年甚至將整個製播團隊拉到臺南柳丁田直播。他笑言，「今年或許也可以到小朋友家裡的鳳梨田直播喔！讓老中青三代農民有機會在鏡頭前分享他們辛勤的結果。」

臺南市農業局長李芳林也補充，臺南是全台主要鳳梨產區，集中於關廟、新化、山上及龍崎等地，4至5月為盛產期；關廟金鑽鳳梨生長於日照充足、排水良好、PH值偏酸的紅砂土坡地，才能造就獨特的甜度與細膩口感。目前《東森農場》販售的鳳梨皆由產地直送，呼籲民眾把握當季品嚐，支持在地小農。

東森購物網長期以來堅持與小農站在一起，面對疫情對地方產業的衝擊，率先響應政府號召加入農漁產銷售國家隊，積極推廣各地優質農產。從嘉義極光哈密瓜、臺東鳳梨釋迦、臺南麻豆文旦、關廟金鑽鳳梨，到午仔魚與龍虎斑等，每一檔產品皆創下亮眼銷售成績。東森農場以嚴選品質、產地直送為核心，透過電商平台成功串聯農民與消費者，不僅穩定農產銷路，也以產地直送宅配到府的模式，讓消費者持續享用新鮮美味的在地好物。

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