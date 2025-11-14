　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豐原五口走絕路！女團購主狠詐1536萬惡行曝　毫無悔意不用償命

▲▼五口命案,李女。（圖／記者許權毅攝）

▲李女向王家詐取1536萬餘元，手段惡劣、惡性重大，遭檢方起訴並求刑15年以上。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市豐原區今年7月傳出王姓一家五口集體輕生命案，警方調查後，發現全家經王家大姊的美容院張姓同學牽線，透過團購主李女投資，未料全家慘遭詐騙1536萬5003元，甚至王家人發現有異後拒絕繼續投入資金，還遭到李女恐嚇，以「違約金」等名目強索530萬，並多次傳送恐嚇訊息迫使王家屈從，最後逼得全家走上絕路，手段極度惡劣。台中地檢署偵結後依法對李女提起公訴，並建請法院從重量刑15年以上。

回顧本案，王家5人原本都有正當職業，爸爸王男與妻子經營軍用品店十多年，在當地評價不錯，王家長女擁有自己的工作室、次女經營團購、么兒則在工廠上班，一家人生活相當穩定。

未料自2025年5月起，王家長女透過在豐原開美容院的同學張女介紹，以刷卡購買黃金方式參與代購，每次刷卡15萬元就可獲得數千元佣金，起初幾次王家大姊都有獲利，覺得代購黃金事業可行，便帶著全家人一起投入，怎料全家人卻一步步踏入死亡陷阱。

▲台中豐原五死。（圖／記者許權毅攝）

▲王父在當地經營軍用品店十多年，評價相當不錯。（圖／記者許權毅攝）

檢警調查，本案主嫌團購主李女因事業經營不善，導致積欠薪資且支票跳票，遂向當鋪業者借款周轉，由於債務沉重，李女為籌措資金，因而透過張女介紹而與王家5口牽上線，並採「龐氏騙局」手法，以團購投資、黃金投資等詐術向王家詐得投資款，共計高達1536萬5003元。

事後王家5口因李女遲遲未繳清卡費，導致帳戶遭列為警示帳戶，驚覺上當遭詐，因此拒絕再投入資金，未料李女並未就此放過王家，反而以恐嚇取財方式，於6月起以「違約金」等名目向王家強索530萬元，並多次傳送恐嚇訊息迫使王家屈從。王家人為免於威脅，便將自宅設定抵押，向李女指定之當舖借款200萬元，其中176萬元遭李女當場取走。最終王家債台高築，不堪精神壓力與債務壓迫，全家人選擇於7月2日一同走上絕路。

檢方指出，李女涉犯詐欺取財、恐嚇取財、非法吸金、洗錢等罪，且李女長期以虛構投資名義行詐，手段惡劣、惡性重大，不僅詐得鉅額資金，更以恐嚇、施壓方式逼迫受害人，致使王家5口喪命，造成家屬重大傷痛，嚴重震撼社會，且李女在偵查中仍矢口否認犯行，試圖影響證人、妨礙偵查，毫無悔意。

檢察官認為，量刑不僅關乎個案之公平，亦為司法公信與社會價值之體現，刑罰應彰顯法治威信，警惕世俗，匡正人心。爰綜合被告李女之手段、動機、損害及態度，建請法院衡酌其惡性深重與對社會之危害，從重量處有期徒刑15年以上之刑，以昭法紀，維護社會正義與人民信賴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼王家5口踏入李女騙局，在絕望中選擇全家一同走上絕路。（圖／記者白珈陽攝）

▲豐原,5口,輕生。（圖／記者白珈陽攝）

 快訊／豐原五口命案主謀李女不認罪　檢起訴求刑15年堪比殺人罪

用死讓其他人不再被傷害！五口命案家人無聲吶喊：到死不知欠何債

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
28歲正妹AV女優驚傳過世！　好友悲痛證實
國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍
王義川改口！「只是提醒」：北市府方向是對的
快訊／確定了！「卡仔」正式加入WBC美國隊
水費6000度！台中82歲嬤孤獨死　社工2周前敲門無回應
740萬奧迪自撞竟詐保140萬！　4連霸民代下場慘了
台北看守所誤放人犯！　緊急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲嬤孤獨死剩白骨！重陽禮金也沒領　社工2周前訪視敲門無回應

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

司法與工藝的奇蹟合奏　「司法之秤」揭幕進駐最高檢

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣

740萬奧迪自撞竟詐保140萬！4連霸林智勇判囚4年6月定讞...立即解職

鳴笛過路口！嘉義救護車與小客車發生碰撞翻覆　3人受傷送醫

不爽網路留言！3高工學生校門前當街爆拉扯　師長急衝化解

被控巧立「律師費+代言費」掏空泰山　前董座詹景然獲不起訴

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲嬤孤獨死剩白骨！重陽禮金也沒領　社工2周前訪視敲門無回應

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

司法與工藝的奇蹟合奏　「司法之秤」揭幕進駐最高檢

五口命案李女傳「雙手沾血照」恐嚇　傳訊：神經病殺人不會怎樣

740萬奧迪自撞竟詐保140萬！4連霸林智勇判囚4年6月定讞...立即解職

鳴笛過路口！嘉義救護車與小客車發生碰撞翻覆　3人受傷送醫

不爽網路留言！3高工學生校門前當街爆拉扯　師長急衝化解

被控巧立「律師費+代言費」掏空泰山　前董座詹景然獲不起訴

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕　姓名同音1字「加購拉麵享5折」

比馬桶把手還髒！　飯店吹風機「黴菌細菌全吹頭上」恐掉髮

女在家遭「電鋸分屍」爆血慘死　男友驚恐自首：她被惡靈附身

女童要小心了！韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　就連妻子也離家

過年住礁溪溫泉飯店送海陸鍋物晚餐　大嗑A5和牛、鱈場蟹和龍蝦

雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

黑豹旗／讓投手自由發揮找比賽感覺　高苑工商主帥有話要說

謝欣穎是「孔劉粉」公開保暖新寵　最愛輕巧好搭的短版羽絨衣

立委前助理牽線收黑錢！國土署高官A百萬豪嗑保健品　二審下場曝

燒仙草、霜淇淋、咖啡「買1送1」　超商周末3天優惠懶人包

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽被嫌「像看到鬼」

殺掉闖屋惡煞主張無罪失敗

即／北市健康路大火猛烈　搶救困難

新竹家具行起火　整間鐵皮建築狂燒

微波爐烤貓引眾怒！男疑遭假帳號+AI栽贓

台中娃娃車撞分隔島！司機疑腦溢血昏迷

即／掏空遠航35億　張綱維二審仍重判15年

豐原五口走絕路！女團購主狠詐1536萬惡行曝

即／豐原五口命案　檢起訴李女求刑15年

更多熱門

相關新聞

沒領重陽禮金嬤孤獨死　社工2周前曾訪視

沒領重陽禮金嬤孤獨死　社工2周前曾訪視

台中市北屯區驚傳獨居長者悲歌！一名82歲的曾姓婦人昨(13)日被發現陳屍於家中，屍身已嚴重腐爛見骨，警方初步研判死亡時間長達2至3個月。遺憾的是，曾婦是台中市社會局列冊服務的孤獨老人長達6年，最近社工才前往訪視但撲空，社工以為曾婦只是外出不在家，未能及時察覺異狀，令人遺憾。

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了

五口命案李女恐嚇「讓你看抓狂的菲菲」

五口命案李女恐嚇「讓你看抓狂的菲菲」

用死讓其他人不再被傷害！五口命案家人無聲吶喊

用死讓其他人不再被傷害！五口命案家人無聲吶喊

即／豐原五口命案　檢起訴李女求刑15年

即／豐原五口命案　檢起訴李女求刑15年

關鍵字：

台中豐原詐騙五口命案

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

最難交到知心好友星座Top 3

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面