豐原五口走絕路！女團購主狠詐1536萬惡行曝　毫無悔意不用償命

台中市豐原區今年7月傳出王姓一家五口集體輕生命案，警方調查後，發現全家經王家大姊的美容院張姓同學牽線，透過團購主李女投資，未料全家慘遭詐騙1536萬5003元，甚至王家人發現有異後拒絕繼續投入資金，還遭到李女恐嚇，以「違約金」等名目強索530萬，並多次傳送恐嚇訊息迫使王家屈從，最後逼得全家走上絕路，手段極度惡劣。台中地檢署偵結後依法對李女提起公訴，並建請法院從重量刑15年以上。

回顧本案，王家5人原本都有正當職業，爸爸王男與妻子經營軍用品店十多年，在當地評價不錯，王家長女擁有自己的工作室、次女經營團購、么兒則在工廠上班，一家人生活相當穩定。

未料自2025年5月起，王家長女透過在豐原開美容院的同學張女介紹，以刷卡購買黃金方式參與代購，每次刷卡15萬元就可獲得數千元佣金，起初幾次王家大姊都有獲利，覺得代購黃金事業可行，便帶著全家人一起投入，怎料全家人卻一步步踏入死亡陷阱。

檢警調查，本案主嫌團購主李女因事業經營不善，導致積欠薪資且支票跳票，遂向當鋪業者借款周轉，由於債務沉重，李女為籌措資金，因而透過張女介紹而與王家5口牽上線，並採「龐氏騙局」手法，以團購投資、黃金投資等詐術向王家詐得投資款，共計高達1536萬5003元。

事後王家5口因李女遲遲未繳清卡費，導致帳戶遭列為警示帳戶，驚覺上當遭詐，因此拒絕再投入資金，未料李女並未就此放過王家，反而以恐嚇取財方式，於6月起以「違約金」等名目向王家強索530萬元，並多次傳送恐嚇訊息迫使王家屈從。王家人為免於威脅，便將自宅設定抵押，向李女指定之當舖借款200萬元，其中176萬元遭李女當場取走。最終王家債台高築，不堪精神壓力與債務壓迫，全家人選擇於7月2日一同走上絕路。

檢方指出，李女涉犯詐欺取財、恐嚇取財、非法吸金、洗錢等罪，且李女長期以虛構投資名義行詐，手段惡劣、惡性重大，不僅詐得鉅額資金，更以恐嚇、施壓方式逼迫受害人，致使王家5口喪命，造成家屬重大傷痛，嚴重震撼社會，且李女在偵查中仍矢口否認犯行，試圖影響證人、妨礙偵查，毫無悔意。

檢察官認為，量刑不僅關乎個案之公平，亦為司法公信與社會價值之體現，刑罰應彰顯法治威信，警惕世俗，匡正人心。爰綜合被告李女之手段、動機、損害及態度，建請法院衡酌其惡性深重與對社會之危害，從重量處有期徒刑15年以上之刑，以昭法紀，維護社會正義與人民信賴。

