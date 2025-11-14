　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Google怒告中國駭客！3年騙走300億　手法曝光

美國科技巨頭谷歌（Google）近日在美國紐對一群位於中國的駭客提起民事訴訟。（示意圖／翻攝自pexels）

▲美國科技巨頭谷歌（Google）近日在美國紐對一群位於中國的駭客提起民事訴訟。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

美國科技巨頭谷歌（Google）近日在美國紐約南區聯邦地區法院（United States District Court for the Southern District of New York，SDNY）對一群位於中國的駭客提起民事訴訟，指控他們運營1個名為「Lighthouse」的「釣魚即服務」（Phishing-as-a-Service，PhaaS）平台，該平台已在全球超過120個國家騙取逾百萬名使用者的資料。

據《The Hacker News》報導，這起案件揭示了1個龐大且成熟的跨國網路犯罪生態系統，以及1個將網路詐騙工業化、制度化的「黑色服務產業」。透過販售「釣魚套件」（phishing kits）與網路基礎設施，「Lighthouse」協助詐騙者進行大規模釣魚簡訊攻擊（SMS phishing），偽裝成各國知名品牌，如美國高速公路收費系統「E-ZPass」與美國郵政署（United States Postal Service，USPS），誘騙受害者點擊惡意連結，以「未繳通行費」或「包裹待領取」等理由竊取金融資訊。

雖然詐騙手法並不複雜，但這套系統化的服務卻在3年間累積超過10億美元（超過台幣300億）的非法收益。谷歌總法律顧問普拉多（Halimah DeLaine Prado）表示：「他們非法使用Google與其他品牌的商標與服務，在虛假網站上展示我們的標誌，藉此誤導受害者。我們發現至少有107個網站模板在登入頁面上使用Google品牌設計，目的就是讓人誤以為這些網站是合法的。」

谷歌指出，公司正依據美國《反勒索及腐敗組織法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act）、《蘭哈姆法》（Lanham Act）以及《計算機欺詐和濫用法》（Computer Fraud and Abuse Act，CFAA）採取法律行動，試圖拆解這個龐大的網路詐騙基礎設施。

「Lighthouse」並非孤立運作。根據調查，它與其他PhaaS平台如「Darcula」與「Lucid」共同構成了一個以中國為基地、互相協作的網路犯罪生態系。這些平台透過蘋果（Apple）iMessage與Google Messages的進階通訊解決方案（Rich Communication Services，RCS）功能，向美國及全球用戶發送成千上萬的「釣魚簡訊」（smishing）訊息，目標是竊取用戶的個資與財務資料。

安全研究人員將這一系列行動歸類為一個名為「Smishing Triad」的詐騙聯盟。根據網路安全公司「Netcraft」在2024年9月的報告，Lighthouse與Lucid已被連結至超過17,500個釣魚網域，攻擊316個品牌、橫跨74個國家。其釣魚模板以訂閱制出售：每週88美元、1年則高達1,588美元。

對此，瑞士網路安全公司「PRODAFT」在2024年4月的報告中指出：「雖然Lighthouse獨立於名為XinXin的組織運作，但它與Lucid在基礎設施與攻擊目標上的高度重疊，顯示出PhaaS生態系中各團體之間的合作與創新正日益深化。」

根據安全單位估算，自2023年7月至2024年10月間，中國的「釣魚簡訊」集團可能已在美國境內竊取介於1,270萬至1億1,500萬張信用卡與金融卡資料。這些資料不僅被轉售，還被用於更複雜的詐騙技術，例如利用「Ghost Tap」工具，將被竊的信用卡資訊直接新增至iPhone或Android手機的數位錢包中，用於詐欺交易。

僅在2024年初至今，美國資安公司「帕羅奧圖網路」（Palo Alto Networks）旗下服務「Unit 42」就追蹤到「Smishing Triad」使用超過194,000個惡意網域，偽裝成銀行、加密貨幣交易所、郵件與包裹運送服務、警方、國營企業及電子收費系統等多種機構，以迷惑受害者。

延伸閱讀
她崩潰怒喊「別再看我生孩子」！產婦分娩遭醫學生圍觀　怒吼：我不是教具
他一早睡醒驚見「普發1萬全沒了」　網友見遭遇笑翻：從你的帳號路過
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達小金雞股價重挫逾8%　外媒點名「AI泡沫核心」
「泉月樓行館」遭爆違建！罰30萬
演唱會票讓給外國旅客　黃捷轟交通部：不應犧牲我國粉絲權益
五口命案王家被騙買639萬黃金！1年狂刷卡53次　明細曝光
更強冷空氣要來了！　最低溫探14度
獨／天母「3顆芭樂600元」！記者實測購買...闆娘霸氣曝高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭飛機千萬別選「這座位」！　他登機一看傻眼：是地獄

命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

特斯拉召回1萬台家用電池！　22起過熱、冒煙起火「恐釀傷亡」

中國召見大使抗議高市早苗「涉台言論」　日本政府：對台立場不變

開心慶生2天後猝死！26歲網紅疑「誤飲假酒」中毒亡　粉絲震驚

打造全歐洲最強軍隊　德國推新兵役制度「明年擴增2萬人」

Google怒告中國駭客！3年騙走300億　手法曝光

要求加薪！美國星巴克1000多名員工罷工　涉及至少40城市

高市早苗「存亡危機」強悍挺台發言　前首相石破茂無奈發聲

以為遭熊襲！他獨自露營「竟淪殘屍」　真相大逆轉

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

搭飛機千萬別選「這座位」！　他登機一看傻眼：是地獄

命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

特斯拉召回1萬台家用電池！　22起過熱、冒煙起火「恐釀傷亡」

中國召見大使抗議高市早苗「涉台言論」　日本政府：對台立場不變

開心慶生2天後猝死！26歲網紅疑「誤飲假酒」中毒亡　粉絲震驚

打造全歐洲最強軍隊　德國推新兵役制度「明年擴增2萬人」

Google怒告中國駭客！3年騙走300億　手法曝光

要求加薪！美國星巴克1000多名員工罷工　涉及至少40城市

高市早苗「存亡危機」強悍挺台發言　前首相石破茂無奈發聲

以為遭熊襲！他獨自露營「竟淪殘屍」　真相大逆轉

「45年老屋／8年新屋」總價差300萬　選哪間？專家曝1關鍵：可考慮

川普本屆首度宣布對台軍售　總統府：感謝支持台灣提升防衛能力

五口命案王家「怪自己笨」走上絕路　檢察官悲憐：是李女太壞

中華郵政推6款「駿馬鑄錠」　最貴典藏組飆到5萬3600元

股市添動能！勞動基金500億委外代操召標　12／17報名截止

搭飛機千萬別選「這座位」！　他登機一看傻眼：是地獄

醫師畫家郭宗正42幅水彩亮相文化中心　仕女、風景系列吸睛展至30日

原諒出軌該如何繼續下去？重新建立底線、解決彼此問題都重要

全球央行第一家！　捷克國家銀行宣布「已買進比特幣」

命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

【生日變忌日】機車直行突遇賓士左轉　23歲騎士卡車底不治

國際熱門新聞

美股全面重挫「道瓊狂瀉797點」　台積電ADR跌近3％

即／烏克蘭遭大規模空襲　上百飛彈直衝基輔

北極熊截斷逃生路　男遭2頭熊夾擊亡

日本熊襲！可憐飼主起床驚見愛犬「內臟被吃光」

美簽證新標準　肥胖、慢性病、退休族恐遭拒

即／美批准對台軍售　提供F-16、C-130零件

安倍晉三案凶嫌母道歉　認捐1億給教會

韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　妻憤離家

臉被抓爛！　日80歲獵人遭熊撲咬斷鼻骨

即／東京發布「流感警報」！赴日小心

泰正妹比賽辣舞「私處大走光」畫面瘋傳

IPAC通過台海宣言　點名北京不得破壞現狀

高市「台灣有事」　前日相石破茂無奈發聲

女醫抄近路遭性侵40分鐘　惡男庭上竟自慰

更多熱門

相關新聞

豐原五口走絕路！女團購主狠詐1536萬惡行曝

豐原五口走絕路！女團購主狠詐1536萬惡行曝

台中市豐原區今年7月傳出王姓一家五口集體輕生命案，警方調查後，發現全家經王家大姊的美容院張姓同學牽線，透過團購主李女投資，未料全家慘遭詐騙1536萬5003元，甚至王家人發現有異後拒絕繼續投入資金，還遭到李女恐嚇，以「違約金」等名目強索530萬，並多次傳送恐嚇訊息迫使王家屈從，最後逼得全家走上絕路，手段極度惡劣。台中地檢署偵結後依法對李女提起公訴，並建請法院從重量刑15年以上。

NotebookLM推出「深度研究」模式

NotebookLM推出「深度研究」模式

防太子洗錢案衝擊國際評比　政院喊話

防太子洗錢案衝擊國際評比　政院喊話

假檢警詐140萬+黃金683兩　2年後金價飆破億

假檢警詐140萬+黃金683兩　2年後金價飆破億

72歲替朋友孫女還卡債　警銀聯手阻詐

72歲替朋友孫女還卡債　警銀聯手阻詐

關鍵字：

詐騙google釣魚網站

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

最難交到知心好友星座Top 3

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面