政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣防洗錢維持最高等第！太子集團案延燒　政院：守住最佳評等

記者董美琪／綜合報導

太子集團涉入洗錢案，引發社會與國際關注。行政院今（13）日表示，政府將持續精進洗錢防制作為，力拚在亞太防制洗錢組織（APG）2030年第4輪互相評鑑時，維持「一般追蹤」的最高等級評價；法務部則強調，後續將針對「實質受益人」及「特定非金融業人員或事業（DNFBP）」等面向，強化相關規範與執行機制。

針對柬埔寨太子集團在台涉嫌洗錢案是否影響國際評比，行政院發言人李慧芝於會後記者會指出，台灣目前在APG評鑑中屬「一般追蹤」國家，屬於最佳等第。政府正透過法務部、金管會及行政院洗錢防制辦公室持續推進相關政策，也會深化與國際間的合作，以期在2030年評鑑中再次維持這項榮譽。

▲▼太子集團位在柬埔寨金邊的總部。（圖／翻攝自Google Maps）

▲太子集團位在柬埔寨金邊的總部。（圖／翻攝自Google Maps）

法務部次長黃謀信說明，APG評鑑主要著重於「法規健全度」與「執行成效」兩大方向，因此各類案件中，能否有效定罪、沒收及返還不法所得，將是未來評鑑時的重要觀察指標。

黃謀信指出，這起案件顯示仍有可檢討之處。例如在法制層面，外界建議應明確界定「洗錢實質受益人」的定義，未來在新一輪評鑑前，相關法規可能須進一步修正與補強；此外，針對特定非金融業人員或事業（如房地產、高價動產交易）通報機制是否落實，也有檢討空間。

▼法務部次長黃謀信。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 黃謀信 。（圖／記者黃宥寧攝）

他進一步說明，這次金融機構在可疑通報方面表現良好，但未來法務部將檢討特定非金融業者的落實狀況，並研擬更嚴謹的罰則與執行方式，確保整體防制洗錢體系更周全。

11/11 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「龍燮不合」瘋傳　吳釗燮老婆發聲駁：到了眾口鑠金可怕程度

通報太子集團洗錢52次被疑機制失靈　調查局澄清

立委昨（12日）針對柬埔寨太子集團來台設點洗錢被查扣45億元案提出質詢，金管會主委彭金隆答覆指出，從2019年至今，起碼10家國內銀行通報太子集團大額或疑似洗錢交易共52次，引發質疑政府防制洗錢機制是否形同虛設？調查局今回應，2019年即立案分析，得以配合檢方指揮偵辦太子集團，及時掌握對象並查扣大額資產。

假檢警詐140萬+黃金683兩　2年後金價飆破億

72歲替朋友孫女還卡債　警銀聯手阻詐

南港警破獲虛幣投資詐騙　逮女車手收水成員

詐團假冒反詐協會稱「能幫追錢」　民眾上當損失8萬

