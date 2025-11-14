台北市確定不會加碼普發現金！　蔣萬安認「任期內不會發放」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中央普發現金1萬已經陸續發放，台北市議會民進黨團日前提案普發2.1萬元，國民黨團也提案要普發現金但未明列金額。民進黨台北市議員洪健益今（14日）質詢蔣萬安，這屆任期僅剩1年2個月，中央每年都有撥補經費，因此台北市是否仍有機會普發現金？蔣萬安答詢回應，依主計處及財政局完整評估結果，台北市整體財政狀況與負債情形「目前沒有條件發放現金」。洪健益追問，「也就是你任內不會發？」蔣萬安點頭默認。

洪健益質詢時直球詢問，市長這屆任期剩下1年2個月左右，請問在任內台北市有沒有機會發放現金，不管是2千、3千、5千、8千、1萬，或者是民進黨所提的2萬1，有沒有機會？蔣萬安坦言，根據主計處還有財政局完整評估，確實整體包括負債，「目前是沒有條件發放現金」。洪健益追問，所以這屆任內沒有條件可以發放，這是市長的態度？蔣萬安連連點頭。

洪健益進一步指出，480點敬老愛心點，有些人沒有搭車，是否有機會撥200點，讓老人家可以帶孫子到超商或超市買東西？蔣萬安說，敬老愛心點已經比照其他縣市提高到600點，但目前還要經過評估。

洪健益批，前台北市長柯文哲做不到，連120塊都不要，現在每年多幾百億，所以想替長者問，可不可以研議？蔣萬安回應，「我們再來研議。」