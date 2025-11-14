　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

納智捷捐URX助攻技職教育　屏科大車輛工程系教研升級

▲屏科大獲納智捷公司贈車。（圖／屏科大提供）

▲屏科大獲納智捷公司贈車。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學今（14）日獲納智捷汽車捐贈 URX 車型，作為車輛工程系教學與研究平台，強化學生整車實作、系統拆解與零組件觀摩能力，提升產業接軌度。捐贈典禮由納智捷商品企劃部經理唐賢達與校長張金龍主持。屏科大表示，URX 的車聯網與智慧安全科技，將有助縮短學用落差，協助學生掌握新世代車輛技術，深化產學連結。

▲屏科大獲納智捷公司贈車。（圖／屏科大提供）

▲屏科大獲納智捷公司贈車。（圖／屏科大提供）

典禮由納智捷商品企劃部經理唐賢達與屏科大校長張金龍共同主持。張校長表示，車輛工程系長期重視 AI、車聯網、智能車輛等跨域整合，本次捐贈將強化系上硬體設備，也能幫助學生在課程中學習整車操作、架構分析與系統整合思維，提升未來產業競爭力。

屏科大張金龍校長致詞時，首先代表學校感謝納智捷汽車股份有限公司唐賢達經理、本校校友以及在場的師長與同學支持，並指出車輛工程系長期重視跨域整合與智慧車輛發展，積極結合資訊、AI 與 AIoT 技術，培育深受業界肯定的優秀人才；此次納智捷捐贈具車聯網功能之 URX 車輛作為教學與研究平台，將有助於學校掌握最新車輛科技、縮減學用落差，並強化學生進入產業實習與就業的實務能力。

車輛工程系目前聚焦綠能動力、車輛電子、自動駕駛與材料等領域，致力打造具智慧、安全與永續特性的次世代車輛。納智捷此次捐贈不僅展現企業對技職教育的支持，更象徵本土汽車品牌推動人才扎根、協助教育與產業並進的承諾。

雙方未來將持續深化合作、推動車輛與智慧科技專案研究，共同培育下一代車輛科技人才，為國內車輛技職教育打造新典範。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「剩一小袋」　忠心白狗共赴黃泉
28歲正妹AV女優驚傳過世！　好友悲痛證實
國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍
王義川改口！「只是提醒」：北市府方向是對的
快訊／確定了！「卡仔」正式加入WBC美國隊
水費6000度！台中82歲嬤孤獨死　社工2周前敲門無回應
740萬奧迪自撞竟詐保140萬！　4連霸民代下場慘了
台北看守所誤放人犯！　緊急道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

納智捷捐URX助攻技職教育　屏科大車輛工程系教研升級

堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

南市勞工局攜手職安署　邀成大外籍生體驗「沉浸式職安訓練」

陳亭妃推第二支競選影片　喊話：農漁民的靠山，我來當！

屏東獅子鄉1030人領取普發1萬　枋寮警協助造冊發放

雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

「童聲飛揚、逐夢前行」　南市兒少代表登台展成果用行動說自己的權利

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

納智捷捐URX助攻技職教育　屏科大車輛工程系教研升級

堰塞湖一日不解，光復永無寧日　敬畏自然：中央與地方以科學防災守護家園

南市勞工局攜手職安署　邀成大外籍生體驗「沉浸式職安訓練」

陳亭妃推第二支競選影片　喊話：農漁民的靠山，我來當！

屏東獅子鄉1030人領取普發1萬　枋寮警協助造冊發放

雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

「童聲飛揚、逐夢前行」　南市兒少代表登台展成果用行動說自己的權利

警方結合民力宣導交通、防詐　強化社區守望能量

東警與凱基銀行攜手防詐　提醒慎防普發1萬元及購物詐騙

二期稻作收割期將至　台東縣環保局籲勿露天燃燒稻草

ADOR確定勝訴！　NewJeans「超過期限沒上訴」合約到2029年

八炯被抓包！身分證號碼全露「欠繳3萬6罰單」　網噴：危險駕駛

2晚80通電話騷擾前男友新歡！還辱：偷情小三　失戀女這下慘了

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

大谷翔平又全包！連3年5冠前所未見　一天狂收4獎「感謝大家」

孫儷帥兒14歲了！慶生照露逆天高顏值…罕吐育兒辛酸：繃不住哭了

騎上人行道2分鐘被檢舉3次　騎士喊冤「前方堵塞」被打臉

樂麵屋大直美麗華店11/17開幕　姓名同音1字「加購拉麵享5折」

比馬桶把手還髒！　飯店吹風機「黴菌細菌全吹頭上」恐掉髮

女在家遭「電鋸分屍」爆血慘死　男友驚恐自首：她被惡靈附身

吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話

地方熱門新聞

台中普發5萬元？盧秀燕：有錢就發

武淵國小淹成汪洋「泡爛慘況」曝

新北三大建設2026年完工　侯友宜：打造城市觀光新亮點

台南麻豆資源回收廠突起火！企業義消合力滅火建功無人傷

台南後壁木造平房突燃全面燃燒消防16車29人撲滅無人傷

桃園航空城推動進度延宕　徐其萬籲加快腳步

花蓮光復、萬榮、鳳林14日停班停課

桃園每年千名孩子需做入學心理鑑定

桃園龍潭三坑水鄉　大溪百吉休區公告劃定

你所不知道的中壢國　走讀結合情境劇11/16登場

徐景文籲桃園　落實高風險族群追蹤輔導

長照缺口瞄準失禁照護85歲以上長者每月補助紙尿褲最實在

新北幼貓獲救後康復　動物之家盼有緣人帶回家

賴瑞隆「挺進三民區」助清理家園

更多熱門

相關新聞

鴻華傳併納智捷　鴻海老董劉揚偉：為擴大銷售談合作方式

鴻華傳併納智捷　鴻海老董劉揚偉：為擴大銷售談合作方式

市場傳出鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷（LUXGEN）品牌。鴻海董事長劉揚偉今天下午在線上法人說明會中表示，「細節要去問鴻華」，不過他認為，大方向是擴大銷售與市場，「最後可能會談出一個合作方式」。

機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

機電新基地啟用　虎科大跨院整合教研、鏈結產業技術

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛

台灣10月新車銷量神車逼近4000輛

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌！

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌！

企業帶路、學生上工！土庫商工開出雲林技職教育新火花

企業帶路、學生上工！土庫商工開出雲林技職教育新火花

關鍵字：

納智捷屏東科大URX車智慧車輛產學合作

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

最難交到知心好友星座Top 3

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面