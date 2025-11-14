納智捷捐URX助攻技職教育　屏科大車輛工程系教研升級

▲屏科大獲納智捷公司贈車。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學今（14）日獲納智捷汽車捐贈 URX 車型，作為車輛工程系教學與研究平台，強化學生整車實作、系統拆解與零組件觀摩能力，提升產業接軌度。捐贈典禮由納智捷商品企劃部經理唐賢達與校長張金龍主持。屏科大表示，URX 的車聯網與智慧安全科技，將有助縮短學用落差，協助學生掌握新世代車輛技術，深化產學連結。

典禮由納智捷商品企劃部經理唐賢達與屏科大校長張金龍共同主持。張校長表示，車輛工程系長期重視 AI、車聯網、智能車輛等跨域整合，本次捐贈將強化系上硬體設備，也能幫助學生在課程中學習整車操作、架構分析與系統整合思維，提升未來產業競爭力。

屏科大張金龍校長致詞時，首先代表學校感謝納智捷汽車股份有限公司唐賢達經理、本校校友以及在場的師長與同學支持，並指出車輛工程系長期重視跨域整合與智慧車輛發展，積極結合資訊、AI 與 AIoT 技術，培育深受業界肯定的優秀人才；此次納智捷捐贈具車聯網功能之 URX 車輛作為教學與研究平台，將有助於學校掌握最新車輛科技、縮減學用落差，並強化學生進入產業實習與就業的實務能力。

車輛工程系目前聚焦綠能動力、車輛電子、自動駕駛與材料等領域，致力打造具智慧、安全與永續特性的次世代車輛。納智捷此次捐贈不僅展現企業對技職教育的支持，更象徵本土汽車品牌推動人才扎根、協助教育與產業並進的承諾。

雙方未來將持續深化合作、推動車輛與智慧科技專案研究，共同培育下一代車輛科技人才，為國內車輛技職教育打造新典範。