企業帶路、學生上工！土庫商工開出雲林技職教育新火花

▲土庫商工文教基金會董事長張永成期盼學生學以致用，留鄉發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立土庫商工今（學）年與遠大興鋼鐵工程有限公司攜手，啟動「高三學生職涯探索方案」，由遠大興提供獎助學金、實習機會，與土庫商工文教基金會合作，讓學生在課堂之外，提前走進真實工地現場，學技術、磨膽識，為未來鋪一條扎實的職涯路。目前已有20多名建築科學生參與，成為「學用合一」的新亮點。

遠大興鋼鐵公司深耕雲林多年，從初期的鋼製品製造起家，逐步發展到興建廠房，再轉型承接公共工程，不斷提升施工技術、擴建廠房、升級設備。一路走來累積的基礎與實力，將無形的足跡化為有形的成績，屹立於台灣的每個角落。近年來，該公司更引進國外先進的預鑄技術，在建築工法上不斷創新，成為中部地區重要的鋼構與營造企業。

鋼鐵結構、預鑄工法、現場安全等，這些過去在課本上的名詞，如今全化成學生手上的汗與經驗，鋼鐵不只是冷冰冰的結構，也是支撐家園的力量。遠大興一路從鋼製品起家，走過廠房建設、公共工程、設備升級，到近年引進國外預鑄技術，每一步都靠技術與人才打底。願意把經驗交給年輕人，讓他們有機會在雲林學、在雲林成長，未來也能在雲林發光。

土庫商工吳星宏校長表示，楊智欽董事長與蔡坤澄經理曾為本校學生家長，現在也擔任學校文教基金會董事，很感謝他們對學校的長期支持與回饋。透過這項產學合作方案，學生能在學期間就接觸業界實務，累積寶貴的職場經驗。

土庫商工文教基金會董事長張永成表示，期盼透過這樣的合作，能培養在地學子的專業能力，進而鼓勵未來留在雲林發展，成為在地產業所需人才，達到學校、學生、產業三贏的目標。

楊智欽董事長表示，遠大興鋼鐵一直以來都非常重視人才培育與在地發展。透過提供實習機會與獎助學金，希望能鼓勵更多年輕學子投入建築產業。同時，學生在實習期間所學習到的預鑄技術等專業知識，也將成為他們未來職涯發展的重要資產。

本學年度土庫商工已有20多位建築科高三學生參與此項方案，參與的學生將有機會在寒暑假或課餘時間前往遠大興鋼鐵進行職涯探索，實地了解鋼構產業的運作模式，並學習最新的建築工法技術。而未來該合作案也將擴展提供學校設計群與商管群學生參與機會，讓更多不同專業領域的學生都能受惠，進一步深化產學合作的廣度與深度。