　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

企業帶路、學生上工！土庫商工開出雲林技職教育新火花

▲土庫商工文教基金會董事長張永成期盼學生學以致用，留鄉發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲土庫商工文教基金會董事長張永成期盼學生學以致用，留鄉發展。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

國立土庫商工今（學）年與遠大興鋼鐵工程有限公司攜手，啟動「高三學生職涯探索方案」，由遠大興提供獎助學金、實習機會，與土庫商工文教基金會合作，讓學生在課堂之外，提前走進真實工地現場，學技術、磨膽識，為未來鋪一條扎實的職涯路。目前已有20多名建築科學生參與，成為「學用合一」的新亮點。

遠大興鋼鐵公司深耕雲林多年，從初期的鋼製品製造起家，逐步發展到興建廠房，再轉型承接公共工程，不斷提升施工技術、擴建廠房、升級設備。一路走來累積的基礎與實力，將無形的足跡化為有形的成績，屹立於台灣的每個角落。近年來，該公司更引進國外先進的預鑄技術，在建築工法上不斷創新，成為中部地區重要的鋼構與營造企業。
鋼鐵結構、預鑄工法、現場安全等，這些過去在課本上的名詞，如今全化成學生手上的汗與經驗，鋼鐵不只是冷冰冰的結構，也是支撐家園的力量。遠大興一路從鋼製品起家，走過廠房建設、公共工程、設備升級，到近年引進國外預鑄技術，每一步都靠技術與人才打底。願意把經驗交給年輕人，讓他們有機會在雲林學、在雲林成長，未來也能在雲林發光。

土庫商工吳星宏校長表示，楊智欽董事長與蔡坤澄經理曾為本校學生家長，現在也擔任學校文教基金會董事，很感謝他們對學校的長期支持與回饋。透過這項產學合作方案，學生能在學期間就接觸業界實務，累積寶貴的職場經驗。

土庫商工文教基金會董事長張永成表示，期盼透過這樣的合作，能培養在地學子的專業能力，進而鼓勵未來留在雲林發展，成為在地產業所需人才，達到學校、學生、產業三贏的目標。

楊智欽董事長表示，遠大興鋼鐵一直以來都非常重視人才培育與在地發展。透過提供實習機會與獎助學金，希望能鼓勵更多年輕學子投入建築產業。同時，學生在實習期間所學習到的預鑄技術等專業知識，也將成為他們未來職涯發展的重要資產。

本學年度土庫商工已有20多位建築科高三學生參與此項方案，參與的學生將有機會在寒暑假或課餘時間前往遠大興鋼鐵進行職涯探索，實地了解鋼構產業的運作模式，並學習最新的建築工法技術。而未來該合作案也將擴展提供學校設計群與商管群學生參與機會，讓更多不同專業領域的學生都能受惠，進一步深化產學合作的廣度與深度。

 

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丁噹無預警投震撼彈「公開婚紗照」宣布：雙喜臨門！
利特驚喜現身金鐘大螢幕！給出1承諾
「大師兄」林智勝帥氣登台...卡詞3次
中共軍委副主席被開除！　涉嚴重職務犯罪
快訊／人氣綜藝節目獎得主出爐！
快訊／金鐘節目即時得獎名單！
深圳14歲男生刺死同班女同學　聽到「死刑」才下跪求饒
溫泉員工遭熊拖走「遺體嚴重毀損」！　僅靠衣服認人
劉品言紅毯脫口「1+2」疑懷雙胞胎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防洪再升級！新北明年迎智慧抽水站　侯友宜：打造零時差防災城市

基隆重陽敬老傳溫情　邱佩琳探視百歲人瑞送祝福

「有愛無礙」混障綜藝團基隆開演　謝國樑：讓城市更有溫度

親子齊奔跑！基隆900人同樂體適能　打造全齡健康城市

深化台德情誼！梅佛邦巴歆縣長率團訪雲林　

基隆德安路口候車亭今啟用　邱佩琳：橘色球燈點亮城市美感

國道3號善化路段半聯結車爆胎翻落邊坡　駕駛幸輕傷

企業帶路、學生上工！土庫商工開出雲林技職教育新火花

守護工安零死角！台南市舉辦化學品災防宣導會　200家廠商熱烈響應

維多利亞首度設分校　雲林文小非營利幼兒園將成實驗教育新據點

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

防洪再升級！新北明年迎智慧抽水站　侯友宜：打造零時差防災城市

基隆重陽敬老傳溫情　邱佩琳探視百歲人瑞送祝福

「有愛無礙」混障綜藝團基隆開演　謝國樑：讓城市更有溫度

親子齊奔跑！基隆900人同樂體適能　打造全齡健康城市

深化台德情誼！梅佛邦巴歆縣長率團訪雲林　

基隆德安路口候車亭今啟用　邱佩琳：橘色球燈點亮城市美感

國道3號善化路段半聯結車爆胎翻落邊坡　駕駛幸輕傷

企業帶路、學生上工！土庫商工開出雲林技職教育新火花

守護工安零死角！台南市舉辦化學品災防宣導會　200家廠商熱烈響應

維多利亞首度設分校　雲林文小非營利幼兒園將成實驗教育新據點

光復洪災更生人生計受影響　更保花蓮分會緊急投入救援

防洪再升級！新北明年迎智慧抽水站　侯友宜：打造零時差防災城市

國民黨最新內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

迎戰準風神！堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入

不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！　《另一種注目-自由的人》奪導演獎

才說單身N年...丁噹無預警投震撼彈「公開婚紗照」宣布：雙喜臨門！

郡司裕也猛灌4打點、伊藤大海8局好投　火腿6比0軟銀成功續命

金鐘獎／利特驚喜現身大螢幕！給出1承諾　跨國主持《客家廚房》嗨得獎

基隆重陽敬老傳溫情　邱佩琳探視百歲人瑞送祝福

金鐘獎／「大師兄」林智勝帥氣登台結果「卡詞3次」：面對強投都沒這麼緊張

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

地方熱門新聞

爆高雄「80萬噸爐碴山」堆15年　環保局：剩1萬噸

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身BLIИK號誌燈

台南第三行政中心充電站啟用打造低碳永續城市

勞動部南下傾聽產業聲音！六大措施撐雇主挺勞工

世界旗袍皇后總決賽台南登場！全球佳麗共譜美與力量國際盛典

學生摔倒膝蓋受傷求援

曾莉捷返鄉築夢　讓世界重新愛上恆春

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　落跑率高

箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

許淑華親送104歲漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

爵士節登場！台中十月最Chill夜　萬人席地聽樂微醺

更多熱門

相關新聞

打通台日半導體人才通路崑山科大學生赴熊本台積供應鏈實習

打通台日半導體人才通路崑山科大學生赴熊本台積供應鏈實習

崑山科技大學透過教育部「學海築夢」計畫，首度帶領學生前往日本熊本台積（JASM）供應鏈企業，展開為期一學年的長期專業實習，實習採企業導師制與專題驗收並行，期滿後即可銜接日本在地企業預聘或正式聘用，落實「學用合一、實習即就業」的國際人才培育模式。

泰晤士世界大學排名「台大進步32名」　校方：產學合作全球第一

泰晤士世界大學排名「台大進步32名」　校方：產學合作全球第一

台中新任土地公出爐　亞昕集團手握逾2萬坪地

台中新任土地公出爐　亞昕集團手握逾2萬坪地

東海利百代親子館啟用！開創親子互動新模式

東海利百代親子館啟用！開創親子互動新模式

土庫商工謝秀珍老師獲杏壇芬芳獎

土庫商工謝秀珍老師獲杏壇芬芳獎

關鍵字：

土庫商工職涯探索遠大興鋼鐵實習產學合作

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

粿粿爆婚變！范姜彥豐「黑底白字」突轉發7個月前閃照

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面